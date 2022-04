Vos idées de sorties en Côte-d'Or du 18 au 24 avril !

L'association ARTISA organise son salon annuel jusqu'au 24 avril 2022 à LA COUPOLE, rue St Anne à Dijon, 29 participants et plus de 150 oeuvres exposées : peintures dans toutes les techniques, sculptures, céramiques et autre artisanat : une exposition de qualité et riche par la diversité des techniques. Ouvert les samedi, dimanche et lundi de 10h à 18h30, du mardi au vendredi de 13h à 18h30 L'entrée est libre.

Jane BIRKIN à l'Ecrin de Talant le mercredi 20 avril à 20h , un partenariat France Bleu Bourgogne, des invitations à gagner dès lundi en savoir plus https://lecrin.talant.fr/spectacle/jane-birkin/

Quelques idées de sorties du grand écran ce mercredi :

"Le Secret de la cité perdue" Film d'aventure d'Aaron Nee, Adam Nee , avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe

"Les Sans-dents" comédie de Pascal Rabaté avec Yolande Moreau, Gustave Kervern, François Morel

"Le Petit criminel" revient sur le grand Ecran, film dramatique de Jacques Doillon avec Richard Anconina, Gérald Thomassin, Clotilde Courau

Concert de Synapse, groupe de rock alternatif avec quelques note de jazz à la Péniche Cancale à Dijon le jeudi 21 avril à 21h https://www.facebook.com/synapseprogband/

Boeuf blues avec le power trio Lo Bianco à la Vapeur de Dijon le jeudi 21 avril à 20h , l'entrée est gratuite http://www.lavapeur.com/programme

Festival WANAGAIN à Clénay les 22 et 23 avril , un partenariat France Bleu Bourgogne , deux soirées d'exception pour cette 5ème édition, restez à l'écoute nous vous offrons des entrées découvrez le programme : https://clenay.fr/events/wanagain-festival-2022/

Benjamin TRAINIE au théâtre des Feuillants de Dijon le samedi 23 avril à 20h , un partenariat France Bleu Bourgogne et on vous offre des invitations 03 80 42 15 15, Benjamin est un énergumène atypique et bluffant, bourré d’un talent indéniable. Seul en scène, il passe d’un personnage à un autre avec énormément d’aisance

Portes ouvertes à la ferme du Clos Simonin à Flagey Les Auxonne les 23 et 24 avril : visite de l'exploitation , balade en calèche, restauration , jeux pour les enfants et concert le samedi à 18h pour tous renseignements contacter le 06.31.48.15.23

Librairie éphémère "Les livres du coeur" les 23 et 24 avril à la salle Jean Froussard à Chevigny St Sauveur organisée par l'association Droit devant ! Tous les livres seront à disposition du grand public. qui seront en vente. Les bénéfices dégagés par cette vente seront ensuite investis pour financer des codes juridiques aux étudiants en droit dans le besoin de l'université de Bourgogne.

Les Houblonnades festival de dégustation de bières en musique à Dijon au Mail Général Delaborde les 23 et 24 avril dès 11h , un rendez-vous dijonnais à ne pas manquer au programme :

Samedi 23 avril 2022

15h30 : The Boys Friends – Rock, jazz, pop

17h30 : Farafina Foli – Percussions africaines

21h : Benaver – Rock festif, ska des fois punk de 15 ans d’âge

22h : Boom – B-Side of Beers – Brassage musical de Luxe

Dimanche 24 avril 2022

14h : Mūn – Chanson française

16h : The Gremmie – Surf music of the 60’s

19h : The Atomic Cats – Rock’n’roll

Samedi 23 avril 2022

14h : Chris Gillard – Accords bière et fromage

16h30 : Laurent Mousson – IPA : trois lettres, une légende… et les faits !

18h30 : Chris Gillard – Accords bière et fromage

19h30 : Cartonnades

Dimanche 24 avril 2022

13h : Chris Gillard – Accords bière et fromage

15h : Table ronde – Les femmes et la bière

17h : Chris Gillard – Accords bière et fromage

Tout au long du week-end

Yannick Rastamirouf – Animateur

Le Dé Masqué – Jeux

Brass’Am – Démonstration brassage

DJs de B-side of Beers

A Reulle-Vergy – Arts à la Grange - Les 23 et 24 avril de 10h à 18h, huit artistes qui questionnent la matière, les couleurs, les visages et la lumière, dans le cadre brut d’une grange de pierres et de bois au sommet des Hautes-Côtes de Nuits organisé par Comité du Carrefour artisanal de Reulle-Vergy 06.38.67.61.55

Christelle Loury raconte et chante Édith Piaf le dimanche 24 avril à Savigny Le Sec à 15h 30 à la salle des fêtes , renseignements et réservations au 06.78.25.96.22