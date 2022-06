Vos idées de sorties du 20 au 26 juin en Côte d'Or !

Fête de la musique à Chevigny Saint Sauveur le lundi 20 juin avenue de la république

La chorale L'EAU VIVE donnera un concert à l'Eglise St Bernard de Fontaine les Dijon mardi 21 juin à 19h

Fête de la musique au centre ville d'Arnay Le Duc mardi 21 juin

Fête de la musique au centre ville de Beaune mardi 21 juin

Fête de la musique et des cultures du monde les 21 et 22 juin à l'espace Mendès France de Quetigny

Fête de la musique à Montbard le mardi 21 juin cour Buffon & Place de la Pépinière Royale

Les sorties CINEMA ce mercredi :

"L'Homme parfait" comédie de Xavier Durringer avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti

"Elvis" biopic de Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge

"Buzz l'éclair" animation à partir de 6 ans de Angus MacLane

Festival de théâtre amateur de la troupe du "Théâtre des Zen'Hergumènes" les 23, 24, 25 juin à Longvic espace Jean Bouhey, 3 comédies originales écrites et réalisées par nos intervenants, 2 spectacles par soir Entrée gratuite Buvette soft et snacles

Du 23 au 26 juin expo patchwork à la Maison Phare Extension 1 allée du Roussillon Dijon, exposition de patchwork, art textile et broderie

Concert de musique classique Les Rideaux Rouges vendredi 24 juin à l'église de Blaisy Bas à 20h30 c'est gratuit !

Concert Rock VO2MAX à la Karrière de Villars Fontaine le vendredi 24 juin à 20h30, un partenariat France Bleu Bourgogne trio plutôt Rock (guitare, synthé, batterie) crée ses compositions n’excluant pas quelques reprises. Textes français et mélodies variées d’inspirations diverses pour un moment festif. 2coutez- nous on vous offre des invitations !

Toujours à la Karrière concert de HIP HOP le samedi 25 juin avec ODDLOOPS , un partenariat France Bleu Bourgogne : des invitations sont à gagner au 03 80 42 15 15 tout savoir

Concert de Country au Poney Fringant à Sacquenay samedi 25 juin à 20h30 réservations et renseignements au 06.79.02.30.08

La nuit romantique à Flavigny sur Ozerain samedi 25 juin à la lueur de bougies , poésie, musique, déambulations, tables romantique, découvrez la cité médiévale sous les étoiles jusqu’à tard dans la nuit

Fête annuelle des abeilles Les APIdays dimanche 26 juin au jardin de l'Arquebuse à Dijon, plus de 25 stands, ateliers, animations, expositions pour vous informer, tout en vous divertissant, sur l’univers fascinant et le rôle essentiel des pollinisateurs

Journée du Patrimoine du Pays et des Moulins dimanche 26 juin à Seurre , l’Etang rouge s’anime le temps de cette journée où le thème « Etre et Renaître » met l’accent sur le bâti ancien réhabilité, restauré et réemployé, la revalorisation de ses apparats et matériaux et le renouveau de certains savoir-faire.

Carnaval d'Auxonne fête son centenaire dimanche 26 juin de 14h à 18h, un partenariat France Bleu Bourgogne, allez admirer le défilé de 22 chars recouverts de fleurs en papier crépon accompagnés d'un millier de costumés.5 fanfares viendront rythmées les rues du centre ville ! Des places sont à gagner sur notre antenne 03 80 42 15 15

Fête de la musique à Aubigny en Plaine dimanche 26 juin à partir de 16h à l'esplanade, au programme : chansons françaises avec "La Vouge au Chœur", chansons jazz latino avec "Les Bras Cassés", pop et rock avec "Urban Sheep", dixieland avec "Riverboat Stomper Dixieband".

Marché artisanal dimanche 26 juin à Izier au Hangar Municipal de 10h à 18h buffet buvette