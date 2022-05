Vos idées de sorties en Côte-d'Or du 02 mai au 08 mai !

Film-Documentaire sur la vie cinématographique de Claude Lelouch pendant 7 ans "Tourner la vie" le mardi 03 mai au cinéma CGR de Beaune à 20h avec la présence de Claude Lelouch, Philippe Azoulay et Rémi Bergman , directeur de des ateliers du cinéma de Beaune en savoir plus

Idées de sorties cinéma ce mercredi :

"Ténor" comédie de Claude Zidi Jr. avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme

"Les Passagers de la nuit" drame de Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" fantastique de Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams

Anne Roumanoff au Cèdre de Chenove le jeudi 05 mai à 20h30 avec son spectacle "Tout va bien" , un partenariat France Bourgogne , des invitations sont à gagner au 03 80 42 15 15, restez bien à l'écoute ! tout savoir

Vapéro à la Vapeur de Dijon jeudi 05 mai à 18h une terrasse éphémère et estivale reprend du service ! Séance de « chill » collective pour profiter des derniers rayons de soleil de la journée autour d’un verre, en famille, entre amis, voisins ou collègues. Au programme : musique, jeux, bar et petite restauration !

Week-end inaugural de la cité gastronomique de Dijon sur inscriptions les 06, 07 et 08 mai , nous serons en direct pour une émission spéciale le vendredi 06 mai de 9h à 11h !

Panda Dub en concert à la Vapeur de Dijon le vendredi 06 mai à 22h, artiste incontournable du paysage indépendant & alternatif françaisen savoir plus

Concert Hoshoi au Zenith de Dijon le vendredi 06 mai à 20h, un partenariat France Bleu Bourgogne, nous offrons des invitations tendez l'oreille !

Pauline Croze en concert à l'Ecrin de Talant le vendredi 06 mai à 20h , un partenariat France Bleu Bourgogne, des invitations sont à gagner au 03 80 42 15 15 , en savoir plus

Marché gourmand et artisanal vendredi 06 mai de 18h à 21h à Pommard, producteurs et artisans locaux : fruits, légumes, fromages, viande, poisson, escargots, vin, liqueur, pain, pâtisserie, chocolat, miel, plantes aromatiques, décorations, cosmétiques, savons, etc.

Concert vocal à l'église de Magnien le samedi 07 mai à 20h, une cinquantaine de choristes d’Ici et Ailleurs, avec l’ensemble Voce Divina, et les musiciens du Groupe Ici et Ailleurs, vous emmènent dans un univers musical de chansons, pour la plupart françaises, qui restent dans la mémoire collective. Le programme est enrichi par des accompagnements originaux et des œuvres instrumentales inspirées du jazz manouche (guitares, contrebasse, ukulélé…).

Concert Union Vittellienne le samedi 07 mai à 21H Gymnase de Vitteaux, les spectateurs auront l'occasion de découvrir tout un nouveau programme allant de la chanson populaire (Despacito, Bella ciao) à la comédie musicale (Starmania), dessins animés (la reine des neiges) en passant par des musiques du monde (danse latine) et musique de film (Regan, la strada) etc. Tout un programme permettant de ravir toute la famille. Buffet, buvette et l'entrée est libre

Bourse aux vélos à LA RUSTINE (association) 5, rue du Havre à Dijon les 07 et 08 mai de 10h à 17h

Poursuite sur Terre et Kart Cross dimanche 08 mai à Is sur Tille, Le Chazeuil Karting Cross Bourgogne, ouvrira la saison du circuit terre Nicolas Klein en organisant la Poursuite sur Terre & Kart-Cross comptant pour le Trophée Grand-Est Ufolep.

Près de 200 pilotes attendus dont plus d’une trentaine pilotes locaux du CKCBI.

Ils s’affronteront dans diverses catégories, Monoplace, Tourisme et Kart-cross sur ce circuit Terre d’une très grande qualité puisque en août, il accueillera une manche du Championnat de France d’Auto-cross et Sprint-car.

Ce circuit profite également à l’école de pilotage EVO SPRINT mais aussi aux teams privés et usines.

Rv de 8h à 18h sur le Circuit Nicolas Klein sur la D901 à Is sur Tille au nord de Dijon.

Buvette et restauration sur place.

Entrée : 5 €, gratuit pour les – de 16 ans, renseignements : 03 80 75 70 61

Foire de la Tille à Genlis le dimanche 08 mai de 9h à 18h au stade Sabaté Rugby, 80 exposants : vêtements, produits artisanaux, fleurs... ainsi qu'une fête foraine. Buvette et restauration sur place.

Foire artisanale à Sacquenay dimanche 08 mai au centre du village de 7h à 18h, vous trouverez des fleurs, des produits locaux et de l'artisanat. Buffet et buvette.

Concours d'attelage Derby Marathon dimanche 08 mai à partir de 9h à l'ancien terrain de foot Lieu-dit La Maison du Lac à Corcelles-les-Arts