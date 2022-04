Vos idées de sorties en Côte-d’Or du 04 au 10 avril ?

Slam ALLEN en concert mercredi 06 avril au Polygone de Chevigny Saint Sauveur à 20h30 , organisé par l'association Jagoblues et en partenariat avec France Bleu Bourgogne , nous avons des invitations à vous offrir , restez à l'écoute !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Quelques idées de sortie CINEMA ce mercredi :

"En même temps" comédie de Gustave Kervern , Benoît Delépine avec Vincent Macaigne , Jonathan Cohen , India Hair

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



"Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?" comédie de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier , Chantal Lauby , Ary Abittan

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



"C'est Magic !"- Tout feu, tout flamme" animation de Max Lang , Daniel Snaddon , Sean Mullen

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Wejdene en concert le jeudi 07 avril au Cèdre de Chenove à 20h, un partenariat France Bleu Bourgogne et des places sont à gagner sur notre antenne https://www.cedre.ville-chenove.fr/programmation/wejdene-jeudi-24-fevrier-2022/

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Bun Hay vous présente son nouveau spectacle "Le monde appartient à ceux qui le fabriquent" au Cèdre de Chenove le vendredi 08 avril à 20h , un partenariat France Bleu Bourgogne , cet humoriste ne manque pas de fantaisie, découvrez plutôt :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Musicales en folie du 08 au 10 avril à Fontaine Les Dijon avec la présence de Brigitte Fossey et Éric Artz, pour en savoir plus et réserver : http://www.fontainelesdijon.fr/fr/culture-patrimoine/culture/les-musicales-en-folie

Marché de printemps à Beaune samedi 09 avril de 10h à 18h à La Chapelle Saint Étienne , organisé par l'Inner Wheel Club de Beaune, un partenaire France Bleu Bourgogne , rendez-vous avec la gourmandise qui est à l’honneur , les bénéfices seront reversés à l'association "Le repère d'Idézen" pour les femmes atteintes d'un cancer, à Beaune et son agglomération.

Fabien De Forest au Darcy Comédie à Dijon samedi 09 avril à 20h , un partenariat France Bleu Bourgogne Un show aux frontières du réel où se mêlent hypnose et mentalisme : des expériences hors du commun pour rire et perdre tous ses repères logiques ! Nous vous offrons des invitations 03 80 42 15 15 https://www.darcycomedie.com/copie-de-programme-novembre

Puces des couturières et des loisirs créatifs samedi 09 avril au Lycée Anne-Marie Javouhey à Chamblanc de 9h à 17h. Découvrez une vingtaine de stands de vente de tissus, mercerie, broderie et loisirs créatifs. Buvette, petite restauration ainsi qu'animations pour les enfants (ateliers créatifs) assurées par les élèves du lycée. Petite restauration sur place , renseignez-vous au 06.79.73.11.56

Salon rétro à Nuits Saint Georges au marché couvert rue Thurot les 09 et 10 avril de 9h à 19h, une trentaine d'exposants seront présents et vous proposeront un véritable Vintage Market pour les amoureux de la mode et accessoires, créations, musique, petit mobilier, animations, objets et déco qui font toute l'ambiance « old school » et le design des années 40 aux années 80's... L'entrée est à 3 euros seulement

Bourse aux jouets et aux vêtements à Beire Le Chatel le dimanche 10 avril de 9h à 17h à la salle polyvalente , petite restauration et buvette

Festiv'Troc Vert à Arc sur Tille dimanche 10 avril de 10h à 17h à l'esplanade de la salle des sports, échanges de plantes, graines ou encore bulbes mais aussi atelier enfants , pique nique zéro déchet , renseignements au 07 84 93 02 41

Les printanières de Santenay Marché gourmand , artisanat d'art et animations le dimanche 10 avril de 10h à 18h sur la Place du Jet d'eau de Santenay. Des artisans d’art et des métiers de bouche seront invités à proposer leurs créations et nous régaler de leurs produits. Des déambulations assurées par le collectif «Saltimbanque de Bourgogne » animeront cette journée. Pour plus de renseignements 03.80.20.63.15