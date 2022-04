Vos idées de sorties en Côte-d'Or du 11 au 17 avril !

Squ'arts des Ducs à la Ferronnerie du 11 au 17 avril , rue Auguste Comte à Dijon de 10h à 19h avec une nocturne musical jeudi 14 avril jusqu' 22h , bijoux, tournage sur bois, savonnerie artisanale, chapeaux, lampes..., Un sympathique marché artisanal au cœur de Dijon à ne pas manquer ! renseignements : 06 15 94 89 69

TEXAS en concert au zenith de Dijon le mardi 12 avril à 20h lors d'une tournée exceptionnelle pour le 30e anniversaire de Southside.https://www.zenith-dijon.fr/evenement/texas/

Spectacle "Les Monologues du pénis" au Darcy Comédie de Dijon jeudi 14 avril à 20h30 , Une comédie drôle et subtile, tout en finesse et jamais vulgaire. Après avoir vu le spectacle, 100% des couples ont retrouvé une sexualité épanouie ! https://www.darcycomedie.com/copie-de-programme-novembre

Les idées de sorties CINEMA :

"Max et Emmy : Mission Pâques" animation de Ute von Münchow-Pohl

"Sous l'aile des anges" drame de A.J. Edwards avec Diane Kruger , Jason Clarke , Brit Marling

"Les Gagnants" comédie de AZ , Laurent Junca avec JoeyStarr , Alban Ivanov , AZ

D'Jazz Kabaret avec François Corneloup, le colosse du saxophone baryton est sur tous les fronts avec quintet "Revolut!on" Jeudi 14 avril à la Vapeur de Dijon à 20h réservations et renseignements http://www.lavapeur.com/programme/djazz-kabaret-francois-corneloup-quintet-revolton-140422

Dans le cadre du Festival "Prise de cirQ'" retrouvez le spectacle ORAISON du 15 au 23 avril à Quetigny sous le chapiteau place Mendès France, un partenariat France Bleu Bourgogne, en savoir plus : https://cirqonflex.fr/evenements/prise-de-cirq/

Dans le cadre du festival « BD à Semur » BD-CONCERT, d’après l’œuvre de Joris Chamblain et Aurélie Neyret "Les carnets de Cerise" au Théâtre des remparts à Semur en Auxois, vendredi 15 avril à 20h ,renseignements et réservations à Office de Tourisme des Terres d'Auxois 03 80 97 05 96 http://www.theatredurempart.com/index.php/project/les-carnets-de-cerise/

La Mairie de Clénay propose un concert de l’Arsène Gospel, vendredi 15 avril à 20h30 à l'Espace Loisirs de Clénay, en soutien à l’Ukraine. Tarif libre « au chapeau », les bénéfices seront reversés à la Croix Rouge Française.

Concert de Coralie Vabé le vendredi 15 avril à 20h au théâtre Gaston Bernard de Chatillon sur Seine , entre chanson et poésie française , blues et musique africaine , voyagez à travers cette auteure , compositrice , interprète !

Le duo Clan'destin en concert à l'espace des arts à Saint Apollinaire le vendredi 15 avril à 20h de Louis Armstrong, Paolo Conte, Georges Brassens ou Django Reinhardt... Des incontournables de la musique du monde , renseignez-vous au 03 80 72 90 90

Mario LURASCHI au zénith de Dijon le samedi 16 avril à 20h30 , un partenariat France Bleu Bourgogne , un spectacle extraordinaire , restez à l'écoute , nous avons des invitations à vous offrir, regardez plutôt :

La chasse aux œufs à Aignay Le Duc samedi 16 avril devant la mairie à 14h rendez-vous enfants avec les parents , un trophée sera décerné à celui ou celle qui aura le plus d'œufs dans son panier

Pâques au château des Rosières à Saint-Seine-sur Vingeanne , tous les jours de 10h00 à 18h00 A partir du 16 avril au 02 mai , renseignements er réservations https://chateauderosieres.webnode.fr/

Grand vide grenier à Ouges dimanche 17 avril de 8h à 17h organisé par les anciens de la BA 102 , près de 100 exposants vous attendent !

Z'oeufs de piste : Once upon a time , pour une fête de Pâques magique au magnifique château de Bussy Rabutin dimanche 17 avril , en savoir plus http://www.chateau-bussy-rabutin.fr/Actualites/Z-oeufs-de-piste-Once-upon-a-time