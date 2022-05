Vos idées de sorties en Côte-d’Or du 16 au 22 mai !

Harry Potter ciné-concert au Zénith de Dijon le mardi 17 mai à 20h un partenariat France Bleu Bourgogne

Les petites enquêtes de Félix Fénéon au théâtre du rempart à Semur en Auxois le mardi 17 mai à 18h30 tout savoir

Sexion d'Assaut en concert au Zenith de Dijon le mercredi 18 mai à 20h, un partenariat France Bleu Bourgogne, jouez et gagnez des places avec France Bleu Bourgogne au 03 80 42 15 15

Les idées de sorties CINEMA ce mercredi :

Linda LEMAY en concert au Cèdre de Chenove le mercredi 18 mai à 20h30 en savoir plus

Dance in the village à Blanot mercredi 18 mai dès 19h30 à la salle des fêtes , initiation aux danses , repas partagé, soirée dansante conviviale, vous êtes intéressé contactez le 06 43 96 29 80

The James Hunter Six en concert à l'Ecrin de Talant le jeudi 19 mai à 20h30, un partenariat France Bleu Bourgogne contact billetterie :

jagoblues@wanadoo.fr

Contact 06 87 42 43 24

www.jagoblues.com

" L' Age de mon père" dans le cadre du festival Théâtre en mai jeudi 19 mai au théâtre Mansart de Dijon à 21h, un partenariat France Bleu Bourgogne , des invitations à gagner sur notre antenne

Jeff PANACLOC au Zénith de Dijon le vendredi 20 mai à 20h , un partenariat France Bleu Bourgogne , on vous offre des invitations , restez à l'écoute !

Concert pop rock DARWIN à l'espace des arts de Saint Apollinaire vendredi 20 mai à 20h , c'est gratuit , renseignements 03 80 72 90 90

Rencontres Art'queduciennes : "L'Art dans tous ses états..." à Ahuy à la salle des fêtes du 20 au 22 mai , une trentaine d'artistes exposent leurs œuvres , entrée libre et renseignements 03.80.23.80.33

L’héritage diabolique de Tata Odette pièce de théâtre à la salle polyvalente de Savigny les Beaune du 20 au 22 mai renseignements au 06.17.06.74.77

Des chanteurs d'Artistes en Scène vous convient à une soirée intimiste pour vous faire découvrir leurs chansons préférées en version guitare, piano et voix. les 20 et 21 mai à 20h30 à l'espace Georges Brassens à Talant en savoir plus

Peter Hook & The Light en concert à la Vapeur le samedi 21 mai à 20h30 un bel hommage à Ian Curtis

L'harmonie du Val d'ouche organise son concert annuel le samedi 21 mai à 20 h30 salle des fêtes de Fleurey sur Ouche avec la participation de l'harmonie Les Sources de la Seine de Saint Seine l'abbaye. Entrée libre.

1er rassemblement de véhicules anciens à Chatillon sur Seine le dimanche 22 mai , exposition , bourse, animation, buvette restauration , animation avec l’Orchestre des Frockn’roll et Yannick FANET

Fête de la RN6 et de la Deuche Sédélocienne à Saulieu dimanche 22 mai place Monge à partir de 9h , animation musicale, repas champêtre

Marché de printemps "bienvenue à la ferme" dimanche 22 mai à partir 10h place François Rude à Dijon

Le festoche dimanche 22 mai à Arc sur Tille de 10h à 19h, une journée festive pour tous, petits et grands, en plein air.

Venez participer à de multiples ateliers originaux, créatifs, nature, sportifs, numériques et culturels dans une ambiance conviviale. Il y en a pour tous les goûts ! Sans oublier la buvette avec ses produits locaux, les animations tout au long de la journée et un spectacle autour des mots en fin d'après-midi.

Organisé et animé par des bénévoles, dans un esprit éco-responsable et local, le Festoche est un événement à ne pas manquer !

Très belle semaine à vous !