Vos idées de sorties en Côte-d'Or du 23 au 29 mai !

Y'A D'La Joie ! comédie musicale à Montbard les 24 et 25 mai à 15h salle Paul Eluard , renseignements compagnie Trabucco 02.35.86.85.00

Les idées de sorties CINEMA ce mercredi :

"Les Crimes du Futur" Thriller de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart

"Hommes au bord de la crise de nerfs" Comédie de Audrey Dana avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison

"Top Gun: Maverick" Film d'action de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

Ciné-Piscine le mercredi 25 mai à 20h 45 à la piscine de la Fontaine d'Ouche à Dijon, allongez-vous sur le fauteuil gonflable, profitez de la séance, bien installé sur l’eau (bassin interdit aux enfants de moins de 12 ans et aux non-nageurs) , une expérience inédite ! réservations au 03.80.48.88.01

Les Journées Gourmandes de Saulieu du 26 au 29 mai - Hall d'exposition Jean Bertin, un partenariat France Bleu Bourgogne, environ 40 exposants vous attendent mais aussi des invités de marque : Mercotte, Carine Teyssandier, Pierre Bignami et William Navarette ! Nous serons en direct le vendredi 27 mai de 9h à 11h ! Gagnez des entrées et des repas au 03 80 42 15 15 !

Venez nombreux et soyez gourmands en ce week-end de fête des mères !

Spectacle : La diversité est-elle une variable d'ajustement pour un nouveau langage théâtral non-genré, multiple et unitaire ? à l'Athénéum de Dijon du 26 au 28 mai 2022 dans le cadre du festival Théâtre en mai , des places sont à gagner !

Vide grenier à Fontaine Française jeudi 26 mai de 9h à 18h , buffet buvette

De la vigne au verre exposition à Bard le Régulier du 26 au 29 mai dans la salle communale exposition autour de la vigne et du vin. Animations diverses : dégustation proposée par un vigneron. Lecture autour du thème les jeudi et dimanche.

Restauration proposée les jeudi et dimanche. Buvette. Renseignements : les Amis de Bard le Régulier 03.80.84.00.09

Toujours dans le cadre du festival Théâtre en mai "Les possédés d’Illfurth" du 27 au 29 mai au Théâtre des feuillants de Dijon, un partenariat France Bleu Bourgogne, tendez l'oreille des places sont à gagner au 03 80 42 15 15 : Lionel Lingelser, artiste solaire, se met à nu dans un seul en scène où, en partant à la rencontre de sa blessure intime, il se réapproprie son corps et sa vie.

Zacrob'Artistes les 27 et 28 mai à l'Ecrin de Talant à 20h, La troupe des Zacrob'Artistes, née en 2008, composée d’une quarantaine d’étudiants de l’Université de Bourgogne (UFR STAPS de Dijon), propose des univers poétiques et variés, autour de la danse, l’acrobatie et les arts du cirque, s’adressant à tout type de public. En savoir plus

De Chair et d'Acier, spectacle à Montbard les 28 et 29 mai par Buffon , La musique des corps creux et la Compagnie 100 racines. Deux artistes de cirque mis en cage pour divertir le public, une grue et son machiniste, sombres gardiens surveillant l’attraction foraine.

D21 concert de rap à la Karrière à Villars Fontaine samedi 28 mai à 20h30 en savoir plus

Concert "Hommage à Maurice Ohana" Dimanche 29 mai à 16h, palais des Ducs de Bourgogne (salle de Flore) de Dijon reservations-crr@ville-dijon.fr

Fête du printemps dimanche 29 mai de 9h à 19h à Corcelles Les Monts, tout en programme : danses , ateliers , sculptures, théâtre ... en savoir plus

Promenade culturelle et gourmande à Auxonne dimanche 29 mai , 8 confréries en tenue vous accueilleront avec leurs produits tout au long du parcours, renseignements et inscriptions au 06 52 49 10 55 ou 03 80 37 34 46

Belle semaine et bonne fête à toutes les mamans !