Vos idées de sorties en Côte-D'Or du 25 avril au 1er mai !

Vincent Dedienne au Cèdre de Chenove le mercredi 7 avril à 20h

Quelques idées de sorties du Grand Ecran :

"La ruse" drame historique de John Madden avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald

"Envol" comédie de Frédéric Cerulli avec Pierre Santini, Bruno Putzulu, Marc Duret

"Le Médecin imaginaire" comédie de Ahmed Hamidi avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau

Visite guidée de Semur en Auxois les 26 et 28 avril à 15h , découvrez cette magnifique commune à travers le temps avec un guide conférencier , organisée par l'office du tourisme de Semur en Auxois renseignements au 03 80 97 05 96

The Rabeats au Zénith de Dijon le vendredi 29 avril à 20h30, un partenariat France Bleu Bourgogne , on ne vous les présente plus , des places sont à gagner , écoutez-nous !

Hommage à Claude François (Yannick BONS, sosie ) à la salle Agora à Genlis le vendredi 29 avril à 20h , renseignements au Bleu Paillettes Production 06.28.67.51.24 ou acheter vos billets ici

Le SIRK #7 - Printemps @ Boulodrome au boulodrome couvert de Dijon les 29 et 30 avril , le SIRK Festival invite la légende de la Chicago house : Derrick Carter ! Producteur créatif et chevronné, Dj Steaw sera accompagné du lyonnais Mangabey pour un live house groovy et jazzy, du selector disco Waxist évoluant autour du Disco et de Fabzeu, incorrigible digger. Une expérience inespérée et lumineuse ! en savoir plus

Concert tribute AC/DC à Is sur Tille salle des capucins le vendredi 29 avril à 20h30 , réservez vite au 03 80 95 23 33

Printemps de l'Auxois les 29 at 30 avril à Vitteaux , découvrez le programme : ici

Festival de Jazz O'verre à Beaune le samedi 30 avril , un partenariat France Bleu Bourgogne, des invitations sont à gagnées sur notre antenne tout le programme ici

Vanessa Fery dans "simples mortels" , one man show au Darcy Comedie de Dijon le samedi 30 avril à 20h , cette comique: c'est la bonne copine qui vous parle du quotidien. Sous forme d'un documentaire à la striptease, elle dresse le tableau de plusieurs personnages hauts en couleur. Entre comique de situation, personnages fantasques et punchlines et autodérision, réservations ici

Bal complétement BARGES , samedi 30 avril à partir de 18h avec NEP'NTHES , CALAMITY JO et DJ Yannick GUETTO FT BOB ST CLOU , et c'est gratuit !

Les chevronnés au parc du château de Vignoles pour sa 19éme édition le dimanche 1er mai dès 9h , un partenariat France Bleu Bourgogne , gagnez vos invitations au 03 80 42 15 15

Les chevronnés

"Vide jardin" dimanche 1er mai de 10h à 17h à Vielverge , échangez vos plantes, graines, boutures mais aussi livres, accessoires de jardin , outils , Présence d'artisans, d'associations, des ateliers , tours de calèche , buffet, buvette

Marché artisanal, vide grenier à Broin le dimanche 1er mai de 6h à 18h , manèges, buvette, restauration

Fête de la moto de 8h à 20h à Bligny Sur Ouche le dimanche 1er mai pourtous les amoureux de la moto, c'est 22ème édition sur l'esplanade de la gare avec un concert de rock de Jerry Yell

Balades découvertes pour motos routières, quads, enduros.

Buvette et restauration rapides sur place, renseignements au 03 80 20 15 34

Fête du pain , du vin et du fromage à Epoisses dimanche 1er mai , nombreux producteurs locaux , artisanat , voitures anciennes mais aussi baptêmes en hélicoptère (réservation au 03 80 96 45 03) , restauration et buvette