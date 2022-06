Vos idées de sorties en Côte d'Or du 27 juin au 03 juillet !

Marché des créateurs à la boutique éphémère d'artisans créateurs et artistes du 28 juin au 03 juillet rue Auguste Comte à Dijon, retrouvez les créatrices, créateurs et artistes de l'association CréArts

Les sorties CINEMA ce mercredi

"Irréductible" comédie de Jérôme Commandeur avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot

"Arthur, malédiction" épouvante horreurde Barthélémy Grossmann avec Vadim Agid, Lola Andreoni, Mathieu Berger

"En roue libre" comédie de Didier Barcelo avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet

Marché artisanal à Sombernon le vendredi 1er juillet à l'espace de la Brenne de 18h à 23h

Concert de la chorale "ATOUT COEUR" à Varois et Chaignot salle Pierre Aubert à 20h30

Soirée années 80 à Saint Apollinaire au parc de la redoute à 19h le samedi 02 juillet, apportez votre pique-nique ou profitez du foodtruck Les Foodies, puis laissez-vous gagner par la fièvre de la danse aux rythmes et musiques de Chic, Earth Wind and Fire, Prince, Aretha Franklin, Mickaël Jackson, Georges Benson, Stevie Wonder... par le groupe Fever : Frédéric Lessaux et Damayé Cisse

Festival des Vini'Days à Marsannay La Cote les 1er et 02 juillet à la Maison de Marsannay : Producteurs et musiciens, de toute la région Bourgogne Franche-Comté, seront rassemblés pour un événement festif, ludique et pédagogique, un parcours de découverte de la viticulture et d'autres animations autour du vin, ainsi que des concerts renseignements et réservations

Festival de théâtre amateur à Semur en Auxois , programme :

Vendredi 1er juillet

• Noël en juillet / Compagnie SF et des habitant.e.s de l'Auxois / 19 h / Durée : 50 min. / Tout public

• Le Grand R / Théâtre Universitaire de Dijon / 21 h / Durée : 1 h / Tout public

Samedi 2 juillet

• La cantatrice chauve / Compagnie Ne l'appelle pas l'autre / 19 h / Durée : 1 h / Tout public

• Albertine en cinq temps / Le Rabot / 21 h / Durée : 1 h 30 / Tout public

Dimanche 3 juillet

• La souricière / Compagnie de l'Oze / 15 h / Durée : 1 h 35 / Tout public

• Un riche trois pauvres / Association Rampe-Arts du Talent / 18 h 30 / Durée : 1 h 30 / Tout public

Dans le coeur de Johnny à l'Ecrin de Talant le samedi 02 juillet à 20h00, un partenariat France Bleu Bourgogne , Spectacul’Art arrive pour la première fois à Dijon avec son nouveau show XXL : « Dans le Chœur de Johnny ». Un hommage au patron, Johnny Hallyday ! Ecoutez-nous, nous avons des places à vous offrir ! En savoir plus

The Cracked Cookies en concert à Auxonne le samedi 02 juillet à 20h au gradin du vieux port

Forum Festival à Mirebeau-sur-Bèze le samedi 02 juillet à partir de 15h ( ska, rock, jazz, percussions africaines, chanson française) Nombreuses expositions ( sculpture, dessin, peinture, photographie, 3D etc. Buvette / restauration Animations musicales

21 ° édition Montbard'n zazou festival samedi 02 juillet à partir de 18h place Gambetta au programme :

La Musique des Corps Creux ;: Eméa (Besançon – World latine) ; Les yeux dla tête (Paris - World-rock). Buvette et restauration sur place.

18h : une animation musicale par La Musique des Corps Creux 20h30 - EMEA > C'est un voyage, tant une plongée introspective, qu'une aventure musicale qui nous transporte vers les horizons mystérieux et magiques de l'Amérique Latine et autres contrées qui ont inspiré une musique plurielle. Quand la poésie d'Ibeyi rencontre l'énergie de Flavia Coelho, naissent des créations en plusieurs langues mais un seul langage : celui de l'amour et de l'espoir. La musique solaire de ces régionaux de l’étape est incontestablement empreinte d’universalité. 22h - Les Yeux de la Tête Héritier des Têtes Raides, de Manu Chao, des Negresses Vertes, de la Rue Ketanou ou des Ogres de Barback, bercés à la chanson, biberonnés au rock et nourris aux musiques du monde, ces parisiens adeptes du swing, du dancefloor et de la chanson ont plus de 800 concerts et 12 pays à leur actif.

Concert de trompes de chasse à Billy Les Chanceaux samedi 02 juillet à l'église à 19h restauration et buvette

Marché gourmand dimanche 03 juillet à Asnières Les Dijon de 10h à 19h produits locaux , animation dansante , proposé par l'association Grain de folie 07.86.26.66.02

Marché des artistes à Bligny sur Ouche dimanche 03 juillet de 10h à 18h place de l'hôtel de ville , marché original avec peintres, sculpteurs, photographes , renseignements : 06.12.33.23.71

Théâtre "La Souricière" au théâtre des remparts à Semur en Auxois le dimanche 03 juillet à 15h, , une pièce policière d’Agatha Christie, adaptée par la Cie de l’Oze. Participation libre