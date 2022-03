Vos idées de sorties en Côte-d'Or du 28 mars au 03 avril

Festival Éclosion du 29 mars au 02 avril au théâtre Mansart de Dijon , tout un programme :https://culture.crous-bfc.fr/evenement/festival-eclosion/

Clara Luciani en concert au Zenith de Dijon le mercredi 30 mars à 20h, un partenariat France Bleu Bourgogne

journée spéciale Clara Luciani sur France Bleu © Radio France - Jean-Philippe Pariente

Les sorties ciné ce mercredi :

"Morbius" fantastique de Daniel Espinosa avec Jared Leto , Matt Smith (XI) , Adria Arjona

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Sonic 2 le film" animation de Jeff Fowler

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Le monde d'hier" drame de Diastème avec Léa Drucker , Denis Podalydès , Alban Lenoir

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Spectacle Djamel Comedy Club le jeudi 31 mars à 20h au Cèdre de Chenove, un partenariat France Bleu Bourgogne https://www.cedre.ville-chenove.fr/programmation/jamel-comedy-club-jeudi-31-mars-2022/

Spectacle de marionnettes au théâtre des feuillants "Moby Dick" le vendredi 1er avril à 20h, un partenariat France Bleu Bourgogne

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Salon de l'habitat à Nuits Saint Georges à la maison de Nuits du 1er au 03 avril , organisé par l'association la Cabotte : au cœur de toutes les envies, une trentaine d'exposants, la plupart locaux vous proposent leurs dernières innovations et services pour concrétiser vos projets en matière d'amélioration de l'habitat, de chauffage, de rénovation, de construction, d'aménagement , d'économie d'énergie ou encore de déco et bien-être, un partenariat France Bleu Bourgogne. Dans le cadre de la nouvelle technologie on vous offre des cartes Itunes , restez à l'écoute ! Horaires du salon : Vendredi 1er avril, de 10h à 18h / Samedi 2 avril, de 10h à 18h / Dimanche 3 avril, de 10h à 18h , c'est la 8ème édition ! l'entrée est gratuite.

Salon de l'habitat

Barzingault en concert le vendredi 01 avril à 20h30 au forum de Mirebeau sur Bèze , un mélange de piano, d'humour et d'accordéon sont les piliers de ce spectacle , renseignez-vous au 03 80 73 97 20 (mairie)

Melvin Taylor et Muddy Gurdy en concert le samedi 02 avril à l'Ecrin de Talant à 20h organisé par l'association JAGOBLUES et en partenariat avec France Bleu Bourgognehttps://www.jagoblues.com/evenements-a-venir/115-melvin-taylor-muddy-gurdy.html

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Bourse aux livres à Pontailler sur Saône le samedi 02 avril de 9h à 19h à la salle des fêtes

Braderie solidaire de printemps samedi 02 avril à Semur en Auxois, rue du champ de foire, de 10h à 17h, vaisselle, mobilier, linge, vêtements, livres et bibelots, jeux...

Festival de l'accordéon samedi 02 avril à Chevigny Saint Sauveur, salle du polygone de 14h30 à 23h30 avec 4 accordéonistes de grand talent : Benjamin Durafour, Les Frères Blanchard et Olivier Boulard. Ouverture du Polygone dès 14 heures. Exposition exceptionnelle d'accordéons

Bourse aux disques: vinyles, CD, K7, DVD à Talant le dimanche 03 avril de 10h à 17h à l'Ecrin

Le conservatoire de Montbard fait son cabaret dimanche 03 avril de 11h00 à 12h30, de 15h00 à 16h30 Espace Paul Eluard à Montbard , spectacle cabaret avec les élèves musiciens, chanteurs, danseurs et acteurs du conservatoire, réservations au 03 80 92 21 03

Le 1er marché des producteurs organisé par les jeunes agriculteurs au Château de Darcey près de Venarey Les Laumes le dimanche 03 avril à partir de 9h, produits locaux , buvette, restauration, renseignements au 06 79 92 24 54

Salon des fèves des rois et du chocolat à Til-Châtel , dimanche 03 avril de 9h à 17h à la salle polyvalente , échanges auprès des collectionneurs, animations et dégustation de chocolats renseignements au 06 18 05 77 19

Bourse aux jouets dimanche 03 avril à Chorey les Beaune de 9h30 à 18h à la salle des fêtes , buvette et restauration sur place