Vos idées de sorties en Côte-d’Or du 06 juin 12 juin !

Grand vide grenier à Clenay lundi 06 juin sur l'espace loisirs de 8h à 18h près de 70 exposants vous attendent !

Robert FINLEY en concert à la salle Devosge à Dijon le mercredi 08 juin à 20h30 , un partenariat France Bleu Bourgogne , on vous offre des invitations , soyez à l'écoute !

Soirée comédie musicale "Aux fils du temps" au théâtre des feuillants à Dijon le mercredi 08 juin à 19h00. En première partie, atelier enfants : « Les savants, Les poètes et les fous » « Autour de la malle de l'inspiration, Charmant, Imagine, Blanche et leurs amis vont découvrir l'univers de la création, ou comment changer le monde en chantant... » Fantaisie de Claire-Marie Bellon-Systchenko, d'après des chansons d'Yves Duteil, par les enfants de l’atelier de comédie musicale de la MJC Montchapet. 20h30 : deuxième partie, atelier adultes : "Aux fils du temps - 1ère période : 1885" comédie musicale de Claire-Marie Bellon-Systchenko et Eric Bongrand Pitch : "1885. La prestigieuse Maison Sérand s'apprête à dévoiler sa nouvelle collection et à révolutionner les codes de la mode..." Mais cela est sans compter les amours de la jeune héritière, et les manigances d'une veuve manipulatrice...

Quelques sorties ciné ce mercredi :

"Jurassic World: Le Monde d'après" film d'action de Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum

"Champagne !" comédie de Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, Stéphane De Groodt

"L’Anniversaire de Tommy" film d'animation à partir de 3 ans de Michael Ekbladh

Filansen chante Goldman au bistrot de la scène à Dijon le vendredi 10 juin à 20h30 et le samedi 11 juin à Couternon pour un concert de son dernier album et des anciens titres revisités en extérieur parc du Mille Clubs à 20h30

Flavigny fête ses parfums et ses saveurs du 10 au 12 juin une belle manifestation dans l’un des plus beaux village de France , dégustations , concerts , visites , en savoir plus

Sortie découverte de la faune sauvage crépusculaire et nocturne à Couchey le vendredi 10 juin, dès le coucher du soleil, partons à la découverte visuelle et sonore de la faune sauvage aux moeurs nocturnes : ver luisant, engoulevent d'Europe, chevreuil... Une parabole sera à disposition pour développer notre acuité auditive !

RDV à 20 h 30 au parking de la table d'orientation de Couchey. Apporter vêtements adaptés (bonnes chaussures, pantalon, veste) et lampe. Durée 2 h.

Renseignements : Décibelles Data, le SIT de Bourgogne-Franche-Comté

Téléphone : 03 80 56 27 02

3ème Festival Images de l'Auxois-Morvan les 10, 11 et 12 juin au hall agricole d'Arnay le Duc, une vingtaine d'exposants seront présents lors de ce week-end dédié à la photographie. 3 jours pour découvrir leurs oeuvres et partager avec eux. Renseignements au 06.66.89.25.70

La nuit du handicap samedi 11 juin de 15h à 20h au parc du château au clos de Pouilly à Dijon, une grande soirée festive et conviviale avec animations, ateliers et spectacles, renseignements 06.14.42.33.58

La fête du jeu à Créancey le samedi 11 juin de 10h à 18h au pôle agricole sur le thème du cirque renseignements : 03 80 90 80 44

Boum Love Boat les 11 et 12 juin à la Péniche Cancale à Dijon , en mode boum, qui n’est pas ici synonyme de mauvais goût, venez prendre une dose d’amour et de rythmes, de beats et de paillettes. Afro, funk, disco, reggae, rock, électro, pop, hip-hop, toutes les oreilles, même les plus exigeantes, devraient pouvoir y trouver leur compte et l'entrée est à seulement 2 euros

« Musicales de Fontaine », le pôle A Cœur Joie Bourgogne – Franche-Comté va donné le psaume 42 de Mendelssohn le samedi 11 juin à 20h00 et le dimanche 12 juin à 15h00 au centre d’animation « Jacques Pierre » à Fontaine les Dijon. Ce concert est donné par un chœur éphémère de 120 choristes accompagnés par 30 musiciens de l’Ensemble Orchestral de Dijon.

Le Printemps de la Vie samedi 12 juin de 9h à 19h à Arnay Le Duc place de la mairie, une journée dédiée aux enfants malades du cancer. Jeux en tous genres, exposants, buvette et collation. En début de soirée, la place sera illuminée par des lampions en mémoire des petits guerriers partis trop tôt, organisé Les Ateliers du Coeur 06.38.59.53.14

Fêtes des Bardes samedi 11 juin à partir de 15h à Barbirey Sur Ouche, Amateurs de musique et bonne ambiance : nous vous attendons ! Scène ouverte à partir de 15h30 et à partir de 18 heures les groupes s’enchaîneront pour une ambiance de folie.

Pop, folk, variétés 70-80, 60's, blues ... Buvette et restauration sur place, renseignements : Farand'Ouche 07.77.88.83.6

Quartier en fête à Semur en Auxois les 11 et 12 juin tout un programme découvrez plutôt

Concert de musique ancienne dimanche 12 juin à l'église de Saint Sauveur à 15h30, musique du Moyen Age et de la Renaissance chantés par 22 choristes