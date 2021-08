Vos sorties dans la région avec des bons plans sur Bordeaux, sur Pessac et sur Saint Médard en Jalles

La Base Sous-Marine organise différentes animations ce week-end.

base sous marine - Base sous marine

Vous êtes invités à venir en famille pour profiter d'un atelier. Jusqu'au dimanche 26 septembre et particulièrement dimanche 29 août (dans le cadre de l'exposition "Rhizomes" à la Base sous-marine), venez créer votre propre masque à la manière de certains artistes de l'exposition. Après une visite de cette exposition qui est centrée sur le thème de l'écologie et de la valorisation des déchets, on vous donne rendez-vous à l'espace "atelier" de la Base Sous-Marine pour élaborer votre masque. Vous allez découper, coller et recycler avec des matières qui ont parfois déjà servis ! C'est instructif et utile. Attention, n'oubliez pas votre pass sanitaire. C'est dimanche de 15h à 17h00. L'entrée est fixée à 5 euros depuis la base sous marine. Il n'est pas nécessaire de réserver sa place.

Du sport Fit Challenge à Saint Médard en Jalles

Si vous avez envie de faire de l'exercice en groupe et dans la bonne humeur, venez découvrir un concept agréable et innovant avec des séances en extérieur offertes et accessibles à tous les niveaux. Cela s'appelle le Fit Challenge sur Saint Médard en Jalles. Ce mercredi entre 19h et 20h00, les participants pourront vraiment se défouler. C'est vraiment parfait pour se motiver si vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps mais aussi pour se booster si vous êtes déjà sportif. Le Fit Challenge est ouvert à tous les publics (à tous les âges et à tous les niveaux)... On monte le son, on met de la musique entraînante et on commence doucement pour assez vite accélérer. Cela dit, comme vous êtes encadré par un professionnel et comme vous vous échauffez tout se passe toujours très bien. N'oubliez pas quand même une bouteille d'eau et une serviette. Le staff s'occupe du reste. Rendez-vous 140 avenue Montaigne à Saint Medard en Jalles. C'est gratuit mais il faut s'inscrire avant sur la page facebook de Fit Challenge Saint médard en Jalles.

Le château Pape Clément organise une soirée blanche !

Pape Clément - Château Pape Clément

Jeudi 2 septembre, sur le site prestigieux du château Pape Clément à Pessac, il est proposé une soirée blanche ! Vous êtes invités à prolonger l'été et à oublier les premiers jours de la rentrée de septembre avec cette initiative. Venez vivre une soirée unique depuis ce domaine du célèbre château Pape Clément (grand cru classé qui est aux portes de Bordeaux). Au coeur des vignes... de belles surprises vous attendent comme...

une dégustation de grands vins sous des oliviers millénaires une animation musicale avec un DJ : il sera d'ailleurs accompagné d'un saxophoniste une dégustation de cocktails avec un buffet dînatoire.

Vous aurez accès à la propriété et à ses sublimes jardins. Attention, les places sont limitées. Il faut réserver le plus rapidement possible auprès du château Pape Clément. Le pass sanitaire est obligatoire et un dress code sera demandé. N'oubliez pas de prévoir une tenue de soirée de couleur blanche ! Il faut compter 35 euros par personne : jeudi à partir de 18h30.

Le festival Climax se déroule à Darwin

Climax 2021 - Climax

Jusqu'à dimanche, le quartier Darwin à Bordeaux reçoit en effet son festival qui est tourné vers l'environnement et la protection de la nature. Le thème de l'édition 2021 est l'Afrique avec au programme...

Des tables rondes

Des conférences

Et des animations musicales

"Africa Climax, l'Afrique berceau du futur" c'est depuis Darwin (l'éco quartier sur la rive droite de la Garonne entre le pont de pierre et le pont Jacques Chaban Delmas). La billetterie est ouverte sur le site climaxfestival.fr. Il faut compter 18 euros pour le tarif par personne.