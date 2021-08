Vos sorties du week-end sur Le Bouscat, au château de Duras (Lot & Garonne) et au Théatre Victoire Bordeaux

Color Obstacle Ruch et exposition de dinosaures à l'hippodrome du Bouscat, "Chéri on se dit tout" au Théatre Victoire à Bordeaux et spectacle 4D au château de Duras !

Color Obstacle Ruch ce samedi 21 août au Bouscat.

Sport, jeux, mousse et couleurs... Cette manifestation est un parcours qui se fait en musique avec 20 obstacles, 6 stations de couleurs et 20 zones de musiques. Il y a en plus de la mousse ! Vous mélangez le tout et vous obtenez un bon-plan loisirs qui peut très vite tourner à l’hystérie, à la vraie partie d’amusement et de délires entre amis. Le "Color Obstacle Rush" est un événement unique combinant le plaisir d’une course poudrée de couleurs, le frisson d’un parcours d’obstacles et l’ambiance d’un festival de musique. Le parcours est conçu pour être amusant et il convient à pratiquement tout le monde !

Le prix de l’entrée est fixé à 47.5 euros mais il comprend :

l'admission à l’événement

Un T-shirt

Un sachet de couleur

Une Médaille officielle

Un pré-entraînement amusant

Et le festival de la ligne d’arrivée

Samedi à partir de midi depuis l’hippodrome du Bouscat. Il faut réserver sa place sur Color Obstacle Ruch.

Toujours depuis l'hippodrome du Bouscat mais dimanche.... "Le règne des dinosaures" !

Il s’agit d’une exposition sur les dinosaures et elle est proposée depuis l’hippodrome de Bouscat durant plusieurs jours encore… jusqu’au 5 septembre en réalité. Dimanche par exemple, elle est ouverte de 14h à 18h00 en continue avec à la clé… un véritable voyage pédagogique et ludique pour découvrir ces géants qui ont vécu (et dominé la vie sur terre) il y a plusieurs millions d’années. T.Rex, Spinozore ou encore Diplodocus... Cette exposition "Le règne des dinosaures" propose des représentations grandeurs natures (parfois à plus de 8 mètres). L’entrée est fixée à 10 euros avec le pass-sanitaire et le port du masque obligatoires.

Une comédie depuis le théâtre Victoire à Bordeaux : "Chéri on se dit tout !"

Cette nouvelle comédie pose en effet une question… Doit-on tout se dire lorsqu’on est en couple ? Dans cette pièce en tout cas, Florence et Damien sont ensemble depuis 7 ans mais Florence décide de ne plus rien cacher à son compagnon (histoire de faire durer sa relation).

Et c'est ainsi que durant tout un weekend, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire avec une contrainte de taille. Il ne faudra jamais se fâcher ! ... Les amis, la famille, le quotidien : tout y passe. C’est à voir au théâtre Victoire à Bordeaux (18 Rue des Augustins). Il faut prévoir 21 euros pour le plein tarif avec des représentations à partir de 20h30. Les réservations se font ICI.

Et enfin, le Château de Duras propose une spectacle 4D

Si vous êtes girondin, il vous faudra pour cela prendre votre voiture et parcourir quelques kilomètres puisqu’il faut aller dans le Lot et Garonne. On va vous proposer ce week-end un spectacle 4D son et lumière monumental de 40 minutes. Il est unique en Nouvelle Aquitaine. Il prend pour support la face et l’architecture de ce monument historique pour raconter son histoire et ses légendes.

C’est beau et très réalisé.

Attention il faut réserver sa place et prévoir 5 euros pour les plus de 7 ans. Petit détail, petite cerise sur le gâteau... le château sera également et de façon exceptionnelle ouvert au public et à la visite jusqu’à 21h30. Particulièrement dimanche 22 août. Il faut réserver sa place ICI.