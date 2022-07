Vos sorties gratuites de l'été dans les Alpes Maritimes

Nous avons de la chance dans le département des Alpes-Maritimes, en plus des plus beaux paysages et villages ces endroits sont aussi le décors de plus de 500 spectacles gratuits en été dans le cadre de la tournée des Estivales. Depuis 1996, cet événement unique en France propose des spectacles gratuits aux 4 coins du territoire et fait valoir la qualité artistique locale où plus de 90% des ensembles artistiques sont issus des Alpes-Maritimes.

Toutes les dates sont ICI

Durant l'été 2022, profitez aussi de 3 festivals entièrement gratuits

Le Festival des Mots avec 8 acteurs de renom qui proposent des lectures, sous les étoiles dans les plus beaux villages des Alpes-Maritimes.

Anne Parillaud

A Peille, le mercredi 20 juillet 2022 à 21h00 lecture d'extraits de « Une vie à coucher dehors » de Sylvain Tesson (Gallimard – Prix Goncourt de la nouvelle 2009)

En Sibérie, dans les glens écossais, les criques de l'Égée ou les montagnes de Géorgie, les héros de ces quinze nouvelles ne devraient jamais...

Michel Boujenah

A Puget-Théniers, le samedi 30 juillet 2022 à 20h30 lecture d'extraits de « Les Mille et une nuits »

Le sultan Shahryar, en représailles à la suite de l'infidélité de son épouse, la condamne à mort et, afin d'être certain de ne plus être trompé, il décide de faire exécuter chaque matin la femme qu'il aura épousé...

André Dussollier

A Le Rouret, le jeudi 04 août 2022 _à 21h00_l l'acteur va lire les auteurs qui lui sont chers et propose « Le grand plaisir des mots » à travers les textes de Hugo, Guitry, Dubillard, Devos, Allais…

Stéphane Freiss

A Bonson, le vendredi 05 août 2022 à 20h30 lecture d'extraits de « Vol de Nuit » de Saint Exupéry

En Amérique du Sud, au début de l’aviation commerciale, les pilotes de l’Aéropostale veulent prouver que l’avion est plus rapide que le train pour acheminer le courrier….

Denis Podalydès

A Cap d'Ail, le vendredi 12 août 2022 à 21h00 lecture d'extraits de « Le vieil homme et la mer » de Ernest Hemingway

Le vieil homme retint la ligne délicatement, souplement, et de sa main gauche la détacha de la tige. Maintenant il pouvait la laisser filer souplement entre ses doigts sans que le poisson...

Astrid Veillon

A Saint Martin Vésubie, le dimanche 14 août 2022 à 21h00 lecture d'extraits de « La Force du père » de Raoul Mille

Raoul Mille est l'enfant d’un père né au début du siècle dernier dans le Nord qui traversera la France pour conquérir Louise, sa mère, fleuriste à Monaco.

Anne Brochet

A Villeneuve-Loubet, le mardi 16 août 2022 à 21h00 lecture d'extraits de « Rêves d’hiver » de Francis Scott Fitzgerald

La Nouvelle « Rêves d’hiver », publiée en 1922 est considérée comme un concentré de l’œuvre de Scott Fitzgerald et préfigure son futur chef-d’œuvre Gatsby le magnifique.

Gwendoline Hamon

A Valberg, le vendredi 19 août 2022 à 18h00 lecture d'extraits de "Les voyages de Gulliver : Le voyage à Lilliput" de Jonathan Swift

Derrière les voyages fantastiques se cache une œuvre à la fois satirique et philosophique, une réflexion sur la condition humaine...

Jazz Art Lympia qui transformera le toit terrasse de l’Espace Lympia en un club de jazz à ciel ouvert :

Tous les jeudis soir à 20 heures, du 21 juillet au 25 août, dans le cadre des nocturnes de l’exposition « La Côte d’Azur s’affiche cet été».

Le programme est ICI

Les Folies des Lacs qui mettront à l'honneur les paysages merveilleux du Mercantour à l’occasion d’une journée de concerts inoubliables :

Les Folies des Lacs s’installent sur les bords du lac de La Colmiane, dimanche 17 juillet, en musique de 12 heures 30 à 18 heures. Cet événement incontournable de l’été invite le public à vivre une journée de concerts inoubliables et gratuits au milieu des splendides paysages du Mercantour.

Une programmation de musiques actuelles qui s’adresse aussi bien aux familles et à la jeunesse avec une scène locale branchée et en tête d’affiche cette année "Madame, Monsieur".