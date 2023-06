Vos vacances à la Citadelle de Besançon avec France Bleu Besançon !

Un monument historique ouvert à tous !

La Citadelle est sans doute le monument historique le plus célèbre de la ville de Besançon. On parle ici d’un monument vieux de trois siècles, rempli d’histoires et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce chef d’œuvre battit par Vauban au XVIIe siècle surplombe la ville et offre un des plus beaux points de vue sur cette dernière. La Citadelle vous propose en prime de nombreuses activités à l’image des musées qu’elle renferme, comme le musée de la résistance et de la déportation, le musé comtois ou encore un musé entièrement dédié à la biodiversité. Vous pouvez également profiter des visites guidées du monument ou encore des nombreux jeux mis à votre disposition. Ainsi, la Citadelle de Besançon, considérée par beaucoup comme une des plus belles de France, est aujourd’hui un lieu entièrement consacrée à la culture et au tourisme.

La Citadelle de Besançon : une escale pour s'émerveiller

