Vous aimez la Loire? Nous aussi, alors cap sur la Maison de la Loire à Montlouis-sur-Loire!

Ce samedi 07 octobre la Fédération des Maisons de Loire organise "Agissons pour une Loire Propre ", un ramassage des déchets en bord de Loire. 6 structures sont concernées dont la Maison de la Loire de Montlouis-sur-Loire et la Maison de la Loire du Loir-et-Cher afin de réunir bénévoles et autres volontaires pour un ramassage collectifs des déchets des bords de Loire. Ce sera également l'occasion de découvrir la faune et la flore des bords de Loire.

ⓘ Publicité

Rendez-vous à 14h30 à la Maison de la Loire de Montlouis-sur-Loire (60, quai Albert Baillet), véhicule nécessaire, le matériel de nettoyage est fourni. Pour plus de détails le 02 47 50 97 52.

Agissons pour une Loire Propre - Maison de la Loire de Montlouis-sur-Loire

Envie d'en savoir plus sur la Maison de la Loire de Montlouis-sur-Loire ? Voilà qui tombe bien, elle vous ouvre en grand ses portes le dimanche 15 octobre sur le thème: "Pieds mouillés, drôles d'idées!", ensemble, apprenons à faire face au risque d’inondation. Animations, ateliers, jeux sont au programme. Rendez-vous pour ces portes ouvertes le dimanche 15 octobre à 14h sur place, c'est gratuit!