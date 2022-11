Vous aimez (ou pas) la ville ? Rallumez la flamme avec un forum vendredi 18 novembre à Nice

On la dit morte, détestée, hostile, polluée, bruyante, en passe d'être délaissée après trois confinements brutaux. "La ville est tout cela, certes, mais elle demeure le cœur des échanges humains, des festivités nocturnes, de l'activité économique, des rencontres inattendues, des créations culturelles inédites", répondent les organisateurs du forum La Ville, Nouveaux Horizons.

"La ville fascine"

Pour Romain Gonzalez, rédacteur en chef des événements du Point, la ville fascine, elle est le lieu de nombreux possibles. "Comment ne pas la défendre, qu’elle s’appelle Nice ou Paris, Tokyo ou New York ?" pose-t-il comme question.

Illustration - Nice, notre grande ville à la loupe © Getty - Rob Townsend / EyeEm

L'architecture, les transports, le bien-être, de nos enfants à nos aînés, ou encore les risques naturels auxquels nous sommes confrontés seront au cœur des débats.

Le programme :

Dense et super intéressant, on peut venir à tous les moments, ou bien en sélectionner quelques-uns. Il suffit au préalable de s'inscrire. Et en plus c'est gratuit !

La Ville, Nouveaux horizons, jeudi 18 novembre entre 9h30 et 18h Centre Universitaire Méditerranéen à Nice En partenariat avec France Bleu Azur