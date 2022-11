On vous dit où (et quand) Sylvie Vartan vient en concert sur la Côte d'Azur vendredi 18 novembre

On avait beaucoup parlé d'elle lors de la mort de Johnny, Sylvie Vartan a depuis fait beaucoup l'actualité avec** deux albums** sortis en 2018 et 2021,Avec Toi et Merci pour le regard. Elle s'est également illustrée en sortant un mini-album en soutien à l’Ukraine, Odessa et dont les bénéfices étaient reversés à l'Unicef pour le peuple Ukrainien.

Un récital où elle se confie "comme jamais"

"Sylvie Vartan se confiera comme elle ne l’a jamais fait auparavant lors d’un récital façonné des plus belles chansons intemporelles de son répertoire", expliquent les organisateurs de cette tournée de concerts qui passe pour une unique date dans les Alpes-Maritimes vendredi 18 novembre.

Émotion et passion

Gérard Daguerre au piano et Benoît Dunoyer de Segonzac à la contrebasse et au violoncelle accompagnent la chanteuse de La Maritza pour ce spectacle acoustique, intimiste et convivial. Ce récital sera joué au Casino Terrazur de Cagnes-sur-mer à partir de 20h.

Attention, les places carré or sont déjà épuisées.

Tarif : 35 €

