Vous êtes un arbre ! Printemps 2022 aux Franciscaines de Deauville, exposition inédite à découvrir en famille.

Une expo inédite, quatre vingt pièces, mise en lumière de la fascination générée par l’arbre, au travers du regard des artistes et des scientifiques. "Vous êtes une arbre ! " Allez-y ! Poussez les portes d'un lieu fabuleux, beau et chaleureux, pour colorer une escapade à Deauville.

Il y a des milliards d’arbres sur la terre. Ils sont, dit-on, une partie de la solution pour combattre la crise climatique. Ils nous entourent, nous protègent. Nous les aimons, nous les vénérons.

Thierry Grillet, le commissaire de l'exposition, nous montrera que ces êtres végétaux qui s’élancent, verticaux, vers le ciel et qui tiennent à la terre, nous ressemblent.

A ses côtés, Alain Baraton, jardinier en chef de Trianon et du Grand Parc de Versailles, chroniqueur sur France Inter et auteur du Dictionnaire des amoureux des arbres (Plon, 2021), Sébastien Gokalp, conservateur en chef du patrimoine, directeur du musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la porte dorée, Laurent Tillon, responsable biodiversité de l'Office national des forêts (ONF), auteur de Être un chêne (Actes Sud, 2021), avec le soutien exceptionnel du musée d’Orsay,

Devant nous, du Moyen Âge à aujourd’hui, Installations, peintures, photographies, sculptures, dessins, manuscrits rares, planches botaniques,...

80 pièces pour nous troubler et captiver nos jeunes, pour s’approcher au plus près de la vérité de l’arbre, pour le déchiffrer et mieux appréhender sa relation à l’homme. Il y a de l’homme dans l’arbre, comme il y a de l’arbre dans l’homme.

Teaser de l'exposition "Vous êtes un arbre ! ", un partenariat France Bleu Normandie calvados et Orne.

Le site des Franciscaines.