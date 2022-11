Vous ne savez peut-être pas (encore) tout sur le Festival de Cannes !

Cannes 39/90 : Étienne Gaudillère, jeune metteur en scène, également comédien, présente dimanche à 18h au Théâtre Croisette (qui fut le lieu du premier Festival de Cannes) la toute première production théâtrale consacrée au Festival. "Une grande fresque avec dix comédiens", raconte Étienne Gaudillère.

Une narration sophistiquée et originale qui reconstitue un demi-siècle d’histoire(s) autour de la cérémonie ciné la plus connue au monde (et qui se déroule dans les Alpes-Maritimes, cocoricoooooooo).

Vous ne le saviez peut-être pas, mais le Festival de Cannes a participé à l'évolution des moeurs, opinions, politiques et même à la géopolitique internationale.

A peine fiction, très documenté, aux frontières du réel : la pièce convoque l'histoire, les mythes, folklores de Cannes et révèle une foisonnante comédie humaine.

Tarifs : de 20 à 22 €

