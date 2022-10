Voyages aux quatre coins de la planète depuis la Gironde avec Connaissance du monde

Hong-Kong, l’Antarctique, le Maroc, les Alpilles, Venise, Al-Andalus et bien d’autres encore… en voilà une liste prometteuse de destinations à découvrir aux quatre coins du globe. Avis aux curieux et amateurs de découverte, les séances Connaissance du monde vous offrent un concentré d’évasion et de rencontres.

Depuis 1947, Connaissance du monde vous fait voyager

A l’écran, un film. Sur scène, l’auteur

Depuis 1947, Connaissance du monde présente des films autour de destinations que le public découvre à la lumière d’un regard : celui du réalisateur ou de la réalisatrice. C’est la force de ces rendez-vous. En effet, à l’issue de la projection, les spectateurs peuvent échanger avec celui ou celle qui a tenu la caméra. Anecdotes, histoires, échanges… autant de moments enrichissants pour préparer un prochain voyage ou tout simplement pour s’évader et faire le plein de connaissances… du monde !

Voir le monde autrement depuis la Gironde

Paul-Emile Victor, Antoine, Haroun Tazieff, Jean-Louis Etienne… De grands explorateurs ont déjà proposé leurs films à Connaissance du monde. Et cela continue ! Désormais, les moyens techniques permettent aussi de proposer des films et des expériences uniques. Plusieurs salles de cinéma et établissements culturels participent aux cycles Connaissance du monde en Gironde : à Vendays-Montalivet, Arcachon, Bordeaux, Parempuyre, Biganos, Villenave d’Ornon, Saint André de Cubzac et au Haillan.

Prochaine destination : Hong Kong !

A la manière d’une rock star, chaque film et son réalisateur (ou sa réalisatrice) partent en tournée. En Gironde, neuf dates sont proposées pour chaque film. Le prochain : Hong Kong ! Du 7 au 16 novembre 2022 ( voir dates selon les salles ), le réalisateur Robert-Emile Canat s’apprête à embarquer le spectateur dans un voyage au cœur de l’histoire de l’Empire du Milieu. Au programme : 156 ans d’histoire à découvrir sur grand écran pour partir dans ce lieu unique au monde, où le mythe et la réalité ont toujours malicieusement fusionné.

Informations pratiques

Connaissance du monde à Vendays-Montalivet (salle culturelle), Arcachon (Ma.At), Bordeaux (CGR le Français et Mégarama), Parempuyre (salle l’Art Y show), Biganos (espace culturel), Villenave d’Ornon (CGR), Saint André de Cubzac (Monciné) et au Haillan (l’Entrepôt)

Tarifs : de 6,80€ (groupe) à 10€ (plein tarif). Formule d’abonnement : 60€ (8 séances)