Yes, c'est le week-end ! Que faire à Tours ?

C’est vendredi, c’est le weekend, et avec notre partenaire le magazine PROG, on a plein de sorties pour vous !

Pour débuter en fanfare et en musique, allons faire un tour à Chinon tout le week-end car c’est la 20e édition du Festival Chinon en Jazz avec le Petit Faucheux! En 20 ans le principe n’a pas bougé: plein de supers concerts de jazz en plein-air, sur les places, dans les jardins et les rues du centre-ville. Après un 1er concert mercredi, ça continue jusqu’à dimanche soir, avec plein de concerts très variés. Il y aura par exemple des artistes à la frontière entre jazz et musique du monde grâce au duo Garcia, ou le Marabout Orkestra, ou les impressionnants San Salvador qui mettent le chant et la rythmique à l’honneur… Tout le programme est à découvrir sur petitfaucheux.fr, c’est gratuit, c’est en plein air sans réservation, bref : allez-y !

Ce week-end c’est Rendez-vous aux jardins !

Un événement national auquel participent des dizaines de lieux d’Indre-et-Loire. Vos châteaux préférés sont bien sûr de la partie, avec des visites commentées de leurs parcs et jardins, à Azay-le-Rideau ou Villandry par exemple. Au château du Rivau c’est carrément un coup-double avec un week-end de Fête des Roses, avec des ateliers de croquis, des visites guidées, et un atelier parfum de rose.. Et tout cela sans oublier les jardins privés qui ouvrent exceptionnellement pour ce week-end qui ravira les amateurs de jardinage et de botanique, dont vous retrouvez la liste sur le site national rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr.

Enfin, le festival de danse contemporaine Tours d’Horizons vous propose plusieurs petits rendez-vous sous forme de “Garden Dancing” dans son petit jardin à Tours : des petits spectacles en comité réduit, vous serez 5 ou 6 spectateurs à assister à une performance dansée de 10 à 20 minutes. Il faut impérativement réserver, tentez votre chance en allant sur www.ccntours.com.

Et puis bien sûr, tout le weekend il y a aussi des concerts et spectacles à la Guinguette de Tours, évidemment !