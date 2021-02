Comme tous les vendredis on fait le point sur les sorties du weekend, en plein-air ou via écrans interposés, mais toujours en Touraine, avec notre partenaire le magazine PROG !

Yes ! C'est le weekend ! Que faire ce samedi et ce dimanche en Touraine ?

Alors, pour ce weekend, quel est le programme en Touraine ?

Pour commencer, une nouvelle exposition au CCC OD. Vous ne rêvez pas : même si les musées sont fermés, vous pourrez profiter d’une exposition au Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, grâce aux nombreuses baies vitrées du bâtiment. C’est donc l’occasion d’une balade en ville pour découvrir le travail de Hors Studio, duo de designers formé par les Tourangelles Rebecca Fezard et Elodie Michaud. Derrière les vitres vous pourrez découvrir une multitude d’objets et d’œuvres qui s’intéressent à la création de nouveaux matériaux et au recyclage, mais aussi à la programmation numérique, et quelques autres surprises à contempler librement.

Le CCCOD de Tours - GrandCelinien

On peut donc aller dans un musée sans vraiment y aller, ça marche aussi pour le théâtre !

Grâce au Théâtre Olympia : dès aujourd’hui vendredi, vous avez rendez-vous avec son directeur, le metteur en scène Jacques Vincey, à 14h30 sur la toute nouvelle chaîne TWITCH, une plateforme en ligne qui permet de faire de la vidéo en direct et d’échanger avec les spectateurs qui sont de l’autre côté de l’écran. Aujourd’hui à 14h00, Jacques Vincey vous attend pour parler de comment on crée un spectacle, depuis le choix du texte jusqu’à la première représentation. Et vous pourrez donc poser des questions, ça se passe sur twitch.tv/theatreolympiacdntours et on espère qu’il y aura d’autres rendez-vous de ce genre.

Le CDN Tours / Théâtre le Nouvel Olympia - Duch.seb

Affaire à suivre sur le site web du CDNT

Et sont bientôt les vacances, et plusieurs compagnies de théâtre vous proposent des stages pour vos enfants et ados : la Tite compagnie sera à Chambray, avec le Théâtre des Trois Clous à Tours, et la Clef pour de l’improvisation, à Tours. Les places partent très vite et les vacances sont déjà là donc ne tardez pas trop !