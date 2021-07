ZKM | Centre d'Art et des Médias Karlsruhe

Avec des expositions d’art et une production artistique d’artistes invités sur place, le ZKM est, jusqu’à aujourd’hui, la seule institution culturelle au monde à intégrer de manière aussi intense production et recherche, expositions et spectacles, médiation et diffusion, conservation et restauration. Sur une surface d'exposition totale de près de 15000 m2, le ZKM présente les développements actuels de l'art et de la société sous toutes les formes et avec tous les processus médiatiques – de la peinture à l'huile aux applications numériques, de la composition classique au sampling. Vingt-cinq expositions et une centaine de manifestations y ont lieu en moyenne chaque année, y compris des performances sonores, visuelles ou performatives, des concerts, ainsi que des conférences et des symposiums internationaux.

HORAIRES D’OUVERTURE

Ouvert toute l'année

Mercredi - Vendredi: 10:00-18:00

Samedi - Dimanche: 11:00-18:00

ZKM | Centre d'Art et des Médias Karlsruhe

Lorenzstraße 19

76135

Karlsruhe

Allemagne

+49 721 81 000

http://www.zkm.de/

info@zkm.de

https://www\.museumspass\.com/fr/musee/zkm\-centre\-dart\-et\-des\-medias\-karlsruhe