1 week-end et 4 spectacles pour mieux se comprendre entre générations

La Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre et la commune de Monts s’associent pour accueillir la compagnie Adhok, ils donneront 4 représentations gratuites à Artannes sur Indre, Villaines les Rochers, Monts et Azay-le-Rideau.

Vendredi, samedi et dimanche, le temps d’un week-end, près de 20 comédiens vont parcourir le territoire. La compagnie d’art de rue Adhok travaille depuis plusieurs années sur les différents âges de la vie. Elle utilise le théâtre et la danse dans des spectacles dynamiques, drôles et touchants. Des spectacles où chacun peut se reconnaitre et dont personne ne sort indifférent.

Vendredi 30 septembre – 20h30 Parvis de l’Hôtel de ville Monts LE NID / « Se sentir pousser des ailes ! » Ils sont neuf, encore très frêles. Et c’est déjà toute une aventure… Sortir la tête hors du nid, découvrir des yeux l’étendue du monde, grandir et se faire les ailes avant de s’y risquer ! Qui sait au moment de se jeter dans le vide ce qui se passera ? Que se passe-t-il quand l’oisillon quitte le nid ? Qu’est-ce qu’être jeune aujourd’hui ? Dans un espace scénique impressionnant structuré autour d'un nid géant, les spectateurs sont emportés dans les premiers pas d'une aventure émouvante, fragile, touchante. Le Nid met en scène le passage de l’enfance au premier pas de l’âge adulte, hors d’un nid familial protecteur. Le regard tourné vers le ciel mais sommé d’avoir les pieds sur terre… Que se passe-t-il quand l’oisillon quitte le nid ?

Samedi 1er octobre – 16h00 Départ Rue du Grand Clos Artannes sur Indre L’ENVOL / « Qu’est-ce qu’être jeune aujourd’hui ? » L’Envol met en scène les premiers pas de jeunes adultes dans un monde dont ils découvrent l’étendue et la complexité. Tout juste sortis du nid mais prêts à toutes les aventures. Pleins d’allant ils vont devoir chercher leur place, se confronter à nouveaux obstacles, faire la part de ce dont ils rêvaient et de ce que leur offre la réalité. S’adapter à ce monde qui nous bouscule tous. Et puis garder au cœur l’élan vital, contre vents et marées, se projeter demain, dans dix ans… Qu’est-ce qu’être jeune aujourd’hui ?

Samedi 1er octobre – 18h00 Départ place de la Mairie Villaines les Rochers QUI-VIVE / « Se dire que tout est toujours possible » Ils sont deux, 50 ans déjà … un flot de questions les propulse 30 ans en arrière et c’est le grand défilé d’une vie qui passe … Désirs, quotidien, tourmente, faille... Point d’étape sur le temps écoulé en vue d’aborder… l’avenir. Sans jamais tomber dans la nostalgie, Qui Vive est l'occasion de faire défiler le livre d’images d’une vie mouvementée et joyeuse. Un spectacle qui se vit à l’heure et où chacun pourra se reconnaitre… au croisement de toutes les générations.

Dimanche 2 octobre – 16h30 Départ parvis de l’église Saint Symphorien Azay le Rideau ISSUE DE SECOURS / « Imaginer que s’ouvre à tout âge la possibilité d’entrer en renaissance ! » Ils sont sept, disons d’âge mûr sortis par erreur de la maison de repos qui les accueille. La porte de l’issue de secours était restée entrebâillée, alors pourquoi ne pas tenter l’aventure ? Partir et se reconnecter à la vie qui palpite, avec le cœur qui bat la chamade. Si les gestes sont maladroits, l’allure fragile, la mémoire vacillante, qu’est ce qui empêche de se sentir là, tout de suite, totalement vivant ? Mais au-delà des marqueurs biologiques, qu’est-ce qu’être vieux ? Est-ce que l’âge suffit à déterminer une frontière ? Que connaissons-nous de cet âge qu’on qualifie pudiquement de «senior» ? Derrière la question « Qu’est-ce que vieillir ? », se dissimule une autre question chargée d’émotions ambivalentes : « Comment vieillir ? » Un spectacle dont on ne peut ressortir indifférent et donne un goût d’espoir à l’avenir.