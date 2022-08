Verneuil d'Avre et d'Iton

12ème festival franco-québecois de Verneuil-sur-Avre la vache et le caribou

Affiche La vache et le caribou 2022

La programmation de cette édition 2022:

LE JEUDI 11 AOÛT, 18h30, à la médiathèque de Verneuil :

«Cartes aéronautiques et atlas anciens du Canada, en particulier du Québec», conférence donnée par Véronique Peyraud-Damas, membre du musée Air France et vice-présidente de la commission patrimoine de l'Aéroclub de France (entrée gratuite)

LE VENDREDI 12 AOÛT, 18h30, à la salle des fêtes :

Sur les pas de Gaston Couté, poèmes et chansons interprétés par la Québécoise Hélène Maurice accompagnée au piano par Tony Baker et la voix de Pierre-Yves Dié

LE VENDREDI 12 AOÛT, 21h00, à la salle des fêtes :

concert en duo de Michèle Bernard à l'accordéon et Monique Brun

LE SAMEDI 13 AOÛT, 18h30, à la salle des fêtes :

Paroles à chuchoter, poèmes de Guy Tirolien, Ernest Pépin et Max Rippon interprétés par Urbain Rinaldo (piano et voix) et Dayana Matevosova à la guitare

LE SAMEDI 13 AOÛT, 21h00, à la salle des fêtes :

L'homme de la manche, divertissement poétique d'après l'œuvre de Bernard Dimey, joué et chanté par Jean-Michel Piton accompagné par Nathalie Fortin au piano et Bertrand Lemarchand à l'accordéon

LE DIMANCHE 14 AOÛT, 16h30, à la salle des fêtes :

session de jazz avec le pianiste Philippe Duthoit

LE DIMANCHE 14 AOÛT, 18h00, à la salle des fêtes :

Louis Prima Forever par le Jazz Club de France

LE LUNDI 15 AOÛT, 18h30, à la salle des fêtes :

C'est une fille !, chansons françaises au féminin interprétées par Natasha Bezriche accompagnée au piano par Sébastien Jaudon. (Léo Ferré, Michèle Bernard, Anne Sylvestre, Francis Blanche, Barbara, Allain Leprest, Claude Nougaro, Hélène Martin… )

LE LUNDI 15 AOÛT, 21h00, à la salle des fêtes :

Quart de fesse ? spectacle de Rémo Gary

LE MARDI 16 AOÛT, 18h30, à la salle des fêtes :

Chansons de Pascal Mary accompagné par Martin Le Ray (piano et voix)

LE MARDI 16 AOÛT, 21h00, à la salle des fêtes :

Chansons… guitares ! Tel est le titre du grand retour sur scène de Gilbert Laffaille

Infos pratiques:

1/ Ticket pour un seul spectacle à 12 € (tarif normal) ou 9,50 € (tarif réduit pour les membres d'Adbstar-France et France-Québec, chômeurs, étudiants et moins de 21 ans).

2/ Pour chaque journée du 12 au 16/08, soit deux concerts consécutifs par jour, ticket couplé à 20 € (tarif normal) ou à 15 € (tarif réduit).

3/ Multi-passe pour voir tous les concerts et spectacles du 12 au 16/08 à 60 € (tarif normal) ou à 45 € (tarif réduit).

Renseignements et réservations: 02 32 32 17 17

Le site du Festival La vache et le caribou