14 juillet : où se passent les festivités dans la Manche ?

Cherbourg : attention au stationnement

Le feu d'artifice est tiré depuis la plage verte à 22h55. Plus tôt dans la journée, à 10h40 aura lieu la prise d'armes sur la place de Gaulle. A 21h30, l'orchestre de la Ville de Cherbourg jouera sur le parking de la Trinité.

ⓘ Publicité

Ces festivités entraînent des interdictions de stationnement et des fermetures de parkings. A partir de jeudi soir, vous ne pourrez plus vous garer sur le parking Nord, voies Est et Ouest de la place de la République jusqu'au 15 juillet, 1h00 du matin. Interdit aussi de stationner sur le parking central de la place de la République et ce, jusqu'à samedi 17h00. A partir de vendredi, c'est le parking de la Trinité et tous les parkings autour de la plage verte qui sont condamnés.

Plusieurs voies seront aussi fermées à la circulation (Avenue de Cessart, place Napoléon, quai de Caligny, place de la République, rue de la Marine, rue du Port - entre la rue Notre-Dame et le quai de Caligny, rue de l’Union, rue Henri Dunant, rue François Lavieille - entre rue Grande Vallée et rue Tour Carrée, rue de la Brigantine, place Chantereyne, rue de la Marquise, quai de la Hune) du 14 juillet, 21h00 au 15 juillet, 1h00 du matin. La circulation sera déviée d'une part au pont tournant vers le quai Alexandre III et de la rue de l'Abbaye vers la rue Hippolyte de Tocqueville.

Valognes : un feu d'artifice le 13 juillet

A Valognes, le feu d'artifice sera tiré le 13 juillet à 23h15 place du château. Au même endroit, à 18h45, les Miss valognaises proposeront un spectacle de majorette. S'ensuit le traditionnel critérium dans les rues de la ville, organisé par la Valognaise Cyclisme. A 21h45, le groupe Green Lads jouera son répertoire de musique irlandaise.

Saint-Lô : un 14 juillet traditionnel

Le feu d'artifice sera tiré des remparts à 23h00. Le spectacle de rafales est quant à lui annulé. Les rafales devaient passer au-dessus de Saint-Lô avant de se rendre à Paris mais le trajet a été modifié. Enfin, petit rappel, sur le traditionnel marché du vendredi place du champ de mars : il n'aura pas lieu puisqu'il a été avancé d'un jour en raison des festivités.

Coutances : des activités sportives

La cérémonie commémorative commencera à 9h30 sur le parvis des délégations.

Toute la journée des concours sportifs sont organisés. De 8h30 à 20h00 au parc des sports a lieu un concours de boules lyonnaises. Au même endroit, un concours de palets ouvert à tous et toutes débutera à 15h00 pour se finir à 20h00.

Juste avant de pouvoir profiter du feu d'artifice débutant à 23h00 devant la piscine de Coutances, des courses cyclistes du prix Gérard Gaunelle sont organisées de 20h00 à 22h00.

Avranches : une soirée musicale

A 10h30, aura lieu la cérémonie commémorative devant le monument aux morts, place Littré.

La soirée de festivités commencera à 19h00 sur la place Carnot. Deux concerts sont organisés. D'abord les Crieurs de Toit puis le groupe Horizon à partir de 21h00. De la restauration est prévue sur place. Le feu d'artifice sera tiré à partir de 23h00 et c'est le groupe Horizon qui clôturera la soirée jusqu'à minuit.