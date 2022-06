16 juin 20h : suivez l'œuvre magistrale "Madame Butterfly" de Giacomo Puccini en Vidéo LIVE et en direct

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité . Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt.

Après "Le Vaisseau fantôme" en 2019, "La Chauve-Souris" en 2021, Opéra sur écrans présente un des chefs d’œuvre de l’histoire de l’opéra, "Madame Butterfly" de Giacomo Puccini. Une représentation à l'opéra à suivre également sur francebleu.fr en direct Vidéo LIVE jeudi 16 juin à 20h.

Ce monument de l'opéra sera à suivre en plein air sur les places Graslin et Royale à Nantes, de la Mairie à Rennes et du Ralliement à Angers, un spectacle entièrement gratuit ! Cet opéra, dans sa version intégrale, sera projeté également en simultané dans plus de 45 communes* de Bretagne et des Pays de la Loire lors de retransmissions totalement gratuites en plein air ou en salle !

Une diffusion en direct sur francebleu.fr

Madame Butterfly sera à suivre en Vidéo LIVE et en direct ici même, sur les sites francebleu.fr de France Bleu Loire Océan et France Bleu Armorique. Une soirée d'émotions offerte à toutes et tous par Angers Nantes Opéra et l'Opéra de Rennes, en direct de l'Opéra de Rennes lors de la dernière représentation du chef d'œuvre de Giacomo Puccini.

- La distribution du 16 juin 2022 :

Direction musicale : Rudolf Piehlmayer

Mise en scène : Fabio Ceresa

Décors : Tiziano Santi

Costumes : Tommaso Lagattolla

Lumières : Fiammetta Baldiserri

Cio-Cio-San Karah Son, Benjamin F. Pinkerton Angelo Villari, Suzuki Manuela Custer, Le consul Sharpless Marc Scoffoni, Goro Gregory Bonfatti, Le prince Yamadori Jiwon Song, Le Bonze Ugo Rabec et Kate Pinkerton Sophie Belloir.

Chœur d’Angers Nantes Opéra - direction Xavier Ribes

Orchestre National des Pays de la Loire - direction musicale Pascal Rophé

- Durée de la représentation : 2h45 dont un entracte de 20 minutes - L'opéra est chanté en italien, et surtitré en français.

Production de la Fondation du Maggio Musicale Fiorentino et du Teatro Petruzelli de Bari

Reprise de production en collaboration Angers Nantes Opéra – Opéra de Rennes

Madame Butterfly - Opéra sur écrans © Radio France - © Martin Argyroglo pour Angers Nantes Opéra

*Sur écrans géants dans 3 villes : Angers, place du Ralliement (2000 personnes), Nantes, place Graslin (3000 personnes) et à l’Hippodrome (2800 personnes) et à Rennes, place de l’Hôtel de ville (5000 personnes).

En régions, l’opéra sera diffusé gratuitement dans 15 villes des Pays de la Loire (1) et 33 villes de Bretagne (Liste non définitive).

En Pays de la Loire : Beaupréau-en-Mauges - Bouchemaine - Châteaubriant - Guérande - La Baule - Le Croisic - Le Mans - Le Pouliguen - Montval-sur-Loir - Noirmoutier, L’Épine - Notre-Dame-de-Monts - Pornic - Saint-Gilles-Croix-de-Vie - Saint-Nazaire - Vouvant.

En Bretagne : Arradon - Belle-Île-en-Mer - Betton - Bréal-sous-Monfort - Chartres-de-Bretagne (en partenariat avec Noyal - Châtillon-Sur-Seiche) - Chateaubourg - Cesson-Sévigné - Dinard - Guernesey - Guipel - Jersey - Josselin - La Bouëxière - La Chapelle-Chaussée - La Chapelle-Thouarault - La Guerche-de-Bretagne - Lamballe - Lannion - L’Hermitage - Loudéac - Melesse - Monfort-sur-Meu - Orgères - Pacé - Plélan-le-Grand - Romillé - Saint-Grégoire - Saint-Méen-le-Grand - Saint-Sulpice-la-Forêt - Redon - Thorigné-Fouillard - Vern-sur-Seiche - Vezin-le-Coquet.

Toutes les informations sont à retrouver sur culture.paysdelaloire.fr

(1) Avec le soutien particulier de la Région des Pays de la Loire, dans le cadre de la troisième édition du Festival Loire et Océan.