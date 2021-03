17 mars 2020 - 17 mars 2021 : 12 mois d’impacts sur nos vies et le secteur de la culture

A Bordeaux, la Nouvelle Comédie Gallien est fermée depuis plusieurs mois. Elle devait recevoir la 5ème édition des Fous Rires de Bordeaux. Elle a été annulée. David Voinson est humoriste et il a accepté de nous raconter son vécu et cette année de Covid19.

Nous sommes le 13 mars 2021. David Voinson aurait dû se produire sur la scène de la Nouvelle Comédie Gallien. Cette salle du quartier Gambetta à Bordeaux est l'un des lieux de la 5ème édition des Fous Rires de Bordeaux. Ce festival de la bonne humeur (pourtant si utile depuis quelques temps) n'a pas pu avoir lieu. Le 13 mars 2021, David Voinson est resté chez lui et n'a pas présenté son spectacle au public bordelais. C'est frustrant, c'est difficile à vivre mais cet artiste bordelais ne s'est pas laissé abattre. Il a profité de cette période pour travailler et écrire de nouveaux sketchs. Il a aussi échangé avec des humoristes (comme Kev Adams).

Les organisateurs reconnaissent leurs déceptions...

Imaginé et conçu pour devenir un événement incontournable dans la région, le Festival propose d’expérimenter toutes les formes d’humour. One-(wo)man-show, seul en scène, stand-up, spectacle jeune public, tremplin humour, humour musical… Plus de 35 spectacles pour 8 jours de fous rires garantis ! Tout a été annulé à cause de la crise sanitaire et malgré une affiche cette année très fournie. Haroun, Mathieu Madénian, Marina Rollman, Gaspard Proust, Bérengère Krief, Florent Peyre, Paul Mirabel, Guillermo Guiz… et tant d’autres talents qui n'ont pas pu venir.

David Voinson est donc bordelais. Après plusieurs expériences dans des radios de la région, il a décidé de se tester (avec talent) à l'humour et au one man show. Il a assuré les premières parties des plus grands humoristes du moment. On peut citer Kev Adams, François Xavier Demaison, Manu Payet... Dans ce nouveau spectacle (celui des Fous Rires de Bordeaux), il devait jouer son propre one man show. Les spectateurs auraient découvert un savoureux mélange d'histoires sur sa vie de jeune de 20 ans (la vie trépidante de David Voinson). Nous l'avons retrouvé justement depuis la Nouvelle Comédie Gallien à Bordeaux. Pour l'occasion cette salle a accepté de nous ouvrir les portes et d'allumer les projecteurs...

Franchement, on s'en doutait, plus les jours passaient... plus on se disant... c'est mort ! Beaucoup de flou.... Je dois quand même remercier les organisateurs des fous rires de Bordeaux car ils préparent déjà l'édition 2022 dans l'ombre et ça c'est formidable. Pour ma part, cela fait 4 mois que je ne suis pas monté sur scène. On continue de bosser... chez nous...

Le secteur de la culture (les humoristes, les musiciens, des acteurs, les comédiens...) traversent une période frustrante. Ils ne peuvent pas s'exprimer et vivre de leurs métiers. Ils espèrent une sortie rapide de cette crise et souhaitent des ouvertures de salles (soit pas des autorisations localisées ou par régions, soit grâce à la fin de cette pandémie). En attendant, pensons à respecter les règles sanitaires et à nous faire vacciner.