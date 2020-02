19ème édition du Festival “Scènes au Bar” du 7 au 14 mars 2020 avec France Bleu Lorraine

Pour la 19ème édition du Festival "Scènes au Bar" 2020, les artistes et l'équipe de Polar sur la ville vous attendent ! Dans 18 cafés de la Vallée de la Fensch de Thionville et du Pays-haut.

Poussez la porte, installez-vous......Venez rire , pleurer, chanter, regarder, écouter dans une ambiance chaleureuse.

Avec pas moins de 19 spectacles à découvrir aux coins des zincs.

Ce Festival a pour objectif de faire connaitre au plus grand nombre la richesse et la variété du spectacle vivant ! Les spectateurs et les artistes se côtoient de très près et peuvent à l'issue des spectacles échanger autour d'un verre.

Scènes au Bar...Edition 2020

Avant Première : samedi 7 mars / 20h30

"Le Grand Foire" Jean-Louis Leclercq et Renaud Leclercq

C’est du belge, c’est drôle, c’est persifleur. Et peut-être pas si fou qu’il n’y paraît.

Avant Première : Au Café des Sports à Boulange

Soirée inaugurale du Festival Scènes au Bar : Mardi 10 mars / 19h00

Suivi de Cabaret Louise à 20h30 :

«Cabaret Louise» est un show historique donc. Mais avec des slogans qui n’ont pas pris la poussière.

Soirée inaugurale le 10 mars 2020

"Autorisation de sortie" Samedi 14 mars à 21:30 (sur réservation)

De la folie douce qui va vous bercer, vous secouer, vous tordre de rire ou de rage.

Salle Victor Hugo /2 rue de Touraine Fameck

Une 19ème édition pleine de surprises ! Prenez une bonne rasade de cette programmation 2020.

Divertir, émouvoir, rassembler, un grand verre de culture servi dans des petits bars.

Le programme complet à retrouver ici.

Informations pratiques :

Chaque représentation est gratuite durant la semaine du Festival.

Un chapeau tourne à la fin de chaque spectacle, et chacun donne (ou pas).

L’exception :

Seule la soirée de clôture est payante et sur réservation. Samedi 14 mars, vous avez droit à 2 spectacles + 1 repas complet pour 25€ (16€ pour les – de 14 ans).

Réservations et renseignements :

Pour réserver sa place pour la soirée de clôture de Scènes au bar contacter le 06 19 66 06 23 ou par mail à scenesaubar@gmail.com

