À GAGNER : un an de spectacles à la Maison de la Culture de Clermont Ferrand

Ça vous dirait de pouvoir assister pendant toute une année aux spectacles proposés par notre partenaire " Les derniers couchés " à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand ? Si vous avez envie de voir sur scène les artistes suivants :

Hugues Aufray le vendredi 24 novembre 2023 à 20h30 : Entouré de 4 musiciens, HUGUES AUFRAY propose une sélection de chansons particulièrement choisies, offrant un large panel de ses chansons populaires (Santiano, Céline, Dés que le Printemps revient, etc…) ainsi que quelques chansons nouvelles.

Jarry le mercredi 29 novembre 2023 à 20h30 pour son spectacle Bonhomme : Dans un monde en crise et au bord du précipice, dans un monde où les forces du mal triomphent un peu plus chaque jour, la veuve, l’orphelin et les mecs bien gaulés ont besoin d’un héros ! Son super pouvoir ? LE RIRE !

Manu Payet le mercredi 6 décembre 2023 à 20h30 pour son spectacle Emmanuel 2 : trois ans après son dernier spectacle, Emmanuel, Manu Payet revient, papa et boomer, sans tabac et sans gluten vous raconter sa suite, Emmanuel 2

Marc Antoine Le Bret le mercredi 13 décembre 2023 à 20h30 : Marc-Antoine Le Bret revient avec un nouveau spectacle : SOLO. Toujours seul sur scène, mais avec une centaine de voix et de nouveaux sketchs.

Djimo le mercredi 10 jan. 2024 à 20h30 pour son spectacle Djimo à 100% : Djimo ne fait pas du stand-up de quantité mais de qualité ! Djimo n’est pas pressé, mais il est drôle. Djimo va à son rythme, mais il n’est pas largué. Comme il dit, « rien ne sert de courir, il faut vanner à point. » Vous l’aurez compris : Djimo, c’est l’homme qui arrive à point dans le monde de l’humour !

Frederic François le samedi 24 février 2024 à 20h30 : après 50 ans de carrière, Frédéric François reste un des plus célèbres chanteurs de variétés en Belgique et en France. Toutes ses tournées affichent « complet ». Ses ventes de disques avoisinent les 35 millions d’exemplaires. Il a déjà obtenu 85 disques d’or, singles et albums confondus, 15 vidéos et DVD d’or. Il a enregistré quelques 350 chansons.

Chantal Ladessou le samedi 23 mars 2024 à 20h30, pour son spectacle On the Road Again : voix rauque, geste innée, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et charmeuse pour rire, sourire et se moquer en oubliant que c’est de soi, elle vous fait découvrir les coulisses de l’exploit.

Anne Roumanoff le vendredi 12 avril 2024 à 20h30, pour son spectacle L'expérience de la vie : Vous y croiserez notamment une coach américaine en relation de couple, vous entendrez une version revisitée des contes de fées, un poème sur les influenceurs et des commentaires savoureux sur l’actualité politique et sociale.

D’Jal le vendredi 14 juin 2024 à 20h30 : après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour.

Comment gagner vos places pour assister à tous ces spectacles ?

C'est très simple, il suffit de vous inscrire via le bulletin ci-dessous. Bonne chance ! Vous avez jusqu'au vendredi 6 octobre midi pour jouer.