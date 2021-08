A la découverte du bestiaire de Jean de la Fontaine

Le 8 juillet dernier, nous avons célébré le 400ème anniversaire de Jean de La Fontaine.

Mourad Berreni, est acteur, créateur de la compagnie "Vivre en scène". Depuis le mois de juillet, il a retrouvé les planches avec le Cabaret La Fontaine. Une redécouverte des Fables de La Fontaine, tantôt chantées, tantôt dansées, tantôt jouées.

A mi-chemin entre one man show et théâtre, voici une nouvelle façon d'aborder les plus belles fables de La Fontaine

Deuxième rencontre : Christophe Ramond, chef de choeur de l'association Musique en Othe. L’association, créée en 2001 à Cerisiers, propose des cours de musique et du chant choral.

Xavier Bernard est un artiste celte installé à Vaumort. Connu pour ses sculptures, il vient de donner de vie à un nouveau projet intitulé "Passage". Une exposition visible en l'église de Laroche Saint-Cydroine jusqu'à la fin du mois de septembre.

Le gin tonic est le cocktail tendance de cet été 2021. Et de préférence avec un spiritueux de qualité et icaunais. Coup de projecteur sur la distillerie Valour-Lemaire à Tonnerre.