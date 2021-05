À Laval, l'occupation du théâtre se poursuit malgré la réouverture

"La réouverture des lieux et l'occupation du théâtre ne sont absolument pas incompatibles, que ce soit en terme de sécurité ou sanitaire", assure Ben l'un des occupants du théâtre de Laval. Depuis deux mois, il occupe les lieux avec les membres de son collectif. Et il compte bien continuer, malgré la réouverture du théâtre ce mercredi. "On a fait des concessions : on a aménagé le hall autrement pour garantir la circulation et les sorties des publics", explique-t-il. Leur présence est tolérée par la mairie, propriétaire du théâtre, tant qu'elle ne nuit pas à la tenue des représentations ni à l'activité du théâtre.

On va enfin pouvoir communiquer avec le public - Ben, occupant du théâtre

Pour les occupants, il est même nécessaire de rester dans les lieux à leur réouverture. "On va enfin pouvoir communiquer avec le public", ajoute Ben. "On a envie que le lieux s'ouvre et redevienne un lieu de parole. La volonté du collectif, c'est qu'il y ait une prise de parole systématique devant les spectateurs."

"Des mesures pansements"

Depuis le début de l'occupation, les revendications sont restées les mêmes. Le collectif demande le retrait de la réforme de l'assurance chômage et l'extension de l'année blanche à tous les secteurs précaires. Comme d'autres occupants, Valérie rejette aussi les jauges imposées aux lieux culturels. Pour rappel, la jauge des spectateurs est réduite à 35 %. "Mais on ne va pas se retrouver face à des gens, on va se retrouver face à un public de 35 avec trois sièges entre chaque personne, répond Valérie, membre d'une troupe de théâtre. Enfin, je ne sais pas si on va vraiment être au théâtre dans dans ces conditions-là. Ce ne sont que des mesures pansements."

