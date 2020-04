ABBA et l'orchestre de l'Opéra de Rouen chez vous !

Pour votre soirée, ce vendredi 24 avril à 21h, France Bleu vous propose une retransmission du concert Music of ABBA, the original band avec plusieurs des musiciens originaux du groupe suédois et l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie et l’Orchestre Régional de Normandie.

Rejoignez-nous le vendredi 24 avril sur France Bleu Cotentin, France Bleu Normandie (Calvados-Orne) et France Bleu Normandie (Seine-Maritime-Eure). À partie de 21h, les trois radios normandes diffuseront l'intégralité du concert des musiciens de ABBA et l'orchestre de l'Opéra de Rouen et celui régional de Normandie.

Ecoutez le concert sur votre radio : France Bleu Cotentin, France Bleu Normandie (Calvados-Orne) et France Bleu Normandie (Seine-Maritime-Eure).

Chantez ABBA chez vous ! Waterloo, Mamma Mia, Fernando, Dancing queen, Money, Money, Money, Knowing Me, Knowing You , Take a Chance on Me, Chiquitita, Gimme! Gimme! Gimme! etc. toutes les plus grandes chansons du groupe sont jouées pendant ce concert exceptionnel.

Le concert sera également en vidéo sur le site de l'Opéra de Rouen.

Les musiciens :