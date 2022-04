Alex Goude de Las Végas à l'Occitanie

Entre ses tournages pour France Télévisions et sa vie de famille auprès de son fils aux Etats-Unis, le comédien vient aussi sur les scènes de notre région pour "Cache moi si tu peux" à Caraman (31) le samedi 30 avril et à Pradines (46) le dimanche 1er mai 2022.

Comédien aux côtés de Léa François et Jane Resmond, Alex Goude vient au Centre Culturel Antoine de St Exupéry de Caraman en Haute-Garonne, le samedi 30/04/2022 et à la salle de la Prade de Pradines dans le Lot le dimanche 01/05/2022. Animateur sur France 2 et France 4, visage historique de M6, Alex Goude est en duplex de Las Végas pour France Bleu Occitanie dans Circuit Bleu, Côté Culture.

« Cache moi si tu peux », la dernière comédie écrite par Sacha Judasko, auteur notamment de la pièce à succès « La Moustache » et par Vincent Leroy. Mathilde (Léa François) est en couple avec Jérôme (Alex Goude), et s’apprête à passer du temps avec lui, en amoureux. Gwen (Jane Resmond), est elle aussi en couple avec Jérôme, et s’apprête à passer du temps avec lui, en amoureux. Mathilde ne connaît pas l’existence de Gwen, Gwen ne connaît pas l’existence de Mathilde. Il y a des rendez-vous dans l’existence qui ne devraient pas avoir lieu.