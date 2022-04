Assistez au match-spectacle des Harlem Globetrotters, à Charleville-Mézières, ce mercredi 20 avril !

Mythique équipe de basket, les Harlem Globetrotters sont avant tout des showmen et ils entendent bien le montrer à chaque spectacle qu'ils donnent !

Équipe de basket fondée en 1926, les Harlem Globetrotters ont affronté de nombreuses équipes au cours des décennies, et notamment les Generals of Washington, dans des matchs d'anthologie.

Au départ équipe de basket "classique", les Harlem Globetrotters ont rapidement intégré des facéties et des acrobaties dans leur jeu, ce qui a initialement déplu à leur manager. Mais ce dernier a fini par comprendre l'intérêt du type de match que cela donnait au final : le public, toujours plus nombreux, venait davantage pour l'aspect divertissant que pour le sport en lui-même.

Au fil des années, les Harlem Globetrotters ont acquis une notoriété mondiale et l'intérêt du public pour ces joueurs acrobatiques ne se dément pas. Découvrir un match de cette équipe américaine au style différent de ce qui se fait en NBA aux USA ou plus classiquement, en France, c'est l'assurance de passer un excellent moment et d'apprécier un grand spectacle.

France Bleu Champagne vous permet d'assister au match qui aura lieu le 20 avril dès 20h, à la Caisse d'Épargne Arena de Charleville-Mézières.

