Avec "Si je peux me permettre", Olivier Lejeune revient dans le même costume 20 ans plus tard.

Olivier Lejeune reprend son costume de majordome dans la pièce de Robert Lamoureux "Si je peux me permettre". Un rôle qu'il a joué la première fois, il y'a 20 ans. Alors appelé en catastrophe pour un remplacement de dernière minute, c'est en une nuit à peine qu'il a appris les 800/900 lignes de la pièce.

Un rôle qu'il est très heureux de reprendre aujourd'hui. D'ailleurs pour lui, cette comédie n'a pas pris une ride. Il s'est confié à Bertrand Fissot et nous explique en détails comment il s'est, de nouveau, préparer à ce rôle de majordome.

Cet entretien, c'est aussi l'occasion pour Olivier Lejeune d'évoquer son attachement à la Franche-Comté. Il a l'occasion d'y venir à de nombreuses reprises, et notamment à Belfort. "Je suis parrain d'une salle à Grandvillars", nous confie-t-il également. Olivier Lejeune ne cache pas également son goût pour la gastronomie franc-comtoise.

Je fais vraiment un des plus beaux métiers du monde.. D'arriver dans des régions aussi merveilleuses que la Franche-Comté.

Pour Olivier Lejeune, c'est une chance de pouvoir partir à la rencontre de son public : "On ressort de la scène dopé par l'énergie du rire, l'énergie d'amour que votre public vous donne. Plus on donne sur scène et plus on reçoit."

A la question "quelle est votre réplique préférée dans la pièce ?", Olivier Lejeune repasse très vite, pour nous, le texte et s'arrête sur le si célèbre "comment peut-on ?!". Il revient sur l'histoire de cette réplique et sur le plaisir qu'il a eu, et qu'il a encore de la jouer. Le comédien nous donne également d'autres répliques cultes à découvrir en écoutant son interview.

Enfin, cet entretien, c'est aussi l'occasion pour Olivier Lejeune de rentre hommage à Robert Lamoureux : _"Maître Lamoureux n'avait pas démérité. Dans les années 70/80, c'était LA grande star du rire." Même s'il nous confie qu'il n'"était pas un homme facile"_

Ecoutez en intégralité l'interview d'Olivier Lejeune au micro de Bertrand Fissot :

Interview d'Olivier Lejeune Copier

L'histoire de "Si je peux me permettre" : Franck Lequillard, affairiste sans scrupules, est un homme parti de rien et qui s’est fait tout seul. Spécialiste de la reprise d’entreprises en difficultés, il les revend avec grands bénéfices en présentant des bilans pas franchement honnêtes… Pour réaliser une ènième escroquerie, il compromettra toute sa famille – jusqu’à son majordome qui n’a, lui non plus, rien d’un enfant de chœur !

"Si je peux me permettre", vendredi 11 Octobre 2019 à l'Arche de Bethoncourt. Information et réservation en cliquant ici