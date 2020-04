Axel Auriant : le comédien de la série SKAM nous donne de ses nouvelles

France Bleu : Comment vas tu ?

Axel Auriant : Ça va très bien merci. J’ai beaucoup de chance de vivre ce confinement à la campagne avec des proches.

Tu jouais le seul en scène "les 1001 vies des urgences" juste avant le confinement.... Comment as tu vécu la fermeture du théâtre ?

C’est arrivé très soudainement. J’ai vraiment réalisé l’arrêt des représentations le lendemain de la fermeture en nourrissant l’espoir de remonter sur scène 15 jours plus tard. Mon rythme de vie, calé sur le théâtre, s’est totalement modifié !

Un mot sur cette pièce écrite par Baptiste Beaulieu et mise en scène par Arthur Jugnot ? Que dirais tu pour nous convaincre de venir la voir lorsque les théâtres ouvriront à nouveau leur portes ?

Au delà du caractère actuel de la pièce, je trouve ça fascinant de découvrir l’envers du décor d’un hôpital. De voir la violence du métier de soignant. Et puis c’est une vraie histoire de transmission, de partage et d’amour entre ce jeune interne et une patiente en soins palliatifs. J’en profite pour parler de Baptiste Beaulieu, l’auteur, qui est aussi médecin, donc en première ligne face au virus. C’est un homme merveilleux, d’une humanité folle et qui a de sacrés couilles en prenant partie pour des sujets qui me touchent et pour le bien commun.

Affiche "Les 1001 Vies des Urgences" - Droits Réservés

La scène ne te manque pas trop ?

Énormément. Depuis 5 ans, j’ai la chance d’enchaîner les exploitations théâtrales parisiennes. C’est un vrai rythme de vie que j’adore. Partir jouer en scooter, retrouver l’équipe du théâtre, arriver dans les loges, sentir le trac, l’incertitude, le présent et l’après d’une représentation, le retour chez moi dans la nuit...

Axel Auriant, dans "Les 1001 Vies des urgences" - Théâtre des Béliers

As-tu des projets au théâtre pour l’après confinement ?

Oui, plusieurs. Beaucoup de projets au théâtre ne voient pas forcément le jour, j’espère pouvoir en réaliser quelques uns dans les années à venir.

Parlons aussi télé et cinéma... Tu as annoncé que cette saison de SKAM serait pour toi la dernière... Pourquoi ce choix ?

Je trouvais ça beau d’arrêter après 6 saisons sur une belle note, car tous les personnages auront été au centre d’une intrigue principale. Eliott compris, car je le considère aussi important que Lucas dans la saison 3. Et puis la routine me fait peur, c’est aussi ce que j’aime au théâtre : chaque soir est différent. De nouvelles opportunités s’offraient à moi, et j’avais envie d’être disponible pour d’autres projets, d’autres risques dans les choix de mes personnages. Je n’oublie cependant pas à quel point cette série aura changé beaucoup de choses dans ma vie.

Axel Auriant incarne le personnage de Lucas dans la série SKAM France - France Télévisions

Près de 400 000 abonnées sur Instagram, comment as tu vécu la notoriété immense et le succès de la série ?

C’est assez fou, je ne m’en rends pas vraiment compte étant donné que ce sont des donnés sur nos smartphones. Mais quand je joue au théâtre devant 700 personnes en tournée, ça me surprends toujours! Tout comme quand certaines personnes me suivant sur les réseaux sociaux m’attendaient en bas de mon hôtel à New-York, où que certaines me suivaient à Jérusalem!

Tu as d'autres projets à la télé ou au cinéma ?

Plusieurs projets à la télé et au cinéma. Dont un tournage de trois mois à Marseille reporté à cet été...!

Que fais-tu de tes journées durant ce confinement ?

Je me lève vers 9h tous les jours, petit-déjeune puis lis des livres, scénarios ou pièces de théâtres. J’enregistre également des castings à distance. Je fais du sport, travaille mon anglais pour un potentiel projet et me suis remis au piano intensif ! Ça me rappelle mes années de conservatoire.

On le sait, tu es aussi musicien justement, (ndlr : Batteur) tu as entre autre accompagné le grand Manu Dibango qui vient de nous quitter, je suppose que cette triste nouvelle t'a particulièrement affecté ? Quels souvenirs garderas tu de lui ?

Oui, je garde un magnifique souvenir de notre rencontre et je serre la chance d’avoir pu l’accompagner sur scène. C’était une légende vivante pour tous les amoureux de jazz. Un homme simple et généreux, dans la vie comme sur scène.

Axel Auriant, lors d'un live musical à France Bleu Berry © Radio France - Nicolas Bedin

Tu es né à Besançon, mais tu as vis à Paris... le Doubs ne te manque pas trop ?

Si beaucoup! Je passais tous mes étés là-bas et y retourne désormais quand je peux. Je m’y sens bien, loin de toute l’agitation parisienne.

Quelques questions en rafale à présent : Que fais tu le plus depuis que tu es confiné ?

Réfléchir.

Tu t'es mis à écrire des chansons ?

Oui! Je me suis remis à composer et à finir certaines chansons.

Tu reçois encore des propositions de rôle ?

Oui!...

Que feras-tu lorsque la situation reviendra à la normale ?

Je retournerai voir mes parents et mon chien.

Qu'est ce qui te manque le plus là ou tu te trouves isolé ?

Mes parents

Tu nous envoie une photo de toi "confiné" ?

Axel Auriant - Axel Auriant - Photo personnelle

Quelles sont les 5 séries que tu nous conseilles de voir impérativement en ce moment ?

La Casa de Papel, Hippocrate, Le Bureau des Légendes , The Act et Skam France (rires)

Quels sont les 5 films qui t'ont le plus marqué et que tu nous conseilles de voir durant le confinement ?

Mon Roi, Trois Souvenirs de ma Jeunesse, Se Souvenir des Belles choses , Holy Motors et The Dreamers

Quels sont les 10 titres qui t'accompagnent le plus en ce moment ?

Solidarité - Matthieu Chedid

25 ans - Ben Mazué

Ruby - Ben Mazué

Billie - Matthieu Chedid

Give it away - The Shoes

Le temps qui reste - Serge Reggiani

Blinding Lights - The Weeknd

Évidemment - Lomepal

Les gens qui doutent - Anne Sylvestre

Pola - Jabberwocky

Tu es gourmand, ça tombe bien, à France Bleu aussi. Quels sont les 5 recettes que tu aurais envie de nous préparer et de nous faire découvrir ?

Pizza à la truffe, Pâtes à la truffe, Riz à la truffe, Omelette à la truffe et Mousse au chocolat à la truffe

Pour finir, es-tu inquiet pour la vie et le monde de la culture ?

Évidemment ! Mais je fais confiance à la vie. Tout arrive pour une raison, à nous de la trouver. Et de nous raisonner, justement, sur notre mode de consommation et de pollution.

Quel message voudrais tu faire passer à celles et ceux qui hésitent à franchir le seuil d'un lieu culturel comme un théâtre ?

Le Théâtre souffre d’une image poussiéreuse, mais il y a du théâtre pour tous les âges et pour tous les goûts! À l’ère où la plus part de nos vies sont biaisés par des écrans, le théâtre reste un moment de partage sans écrans entre le public et les comédiens. On peut voir deux fois un même film sur Netflix, le film restera le même. Au théâtre, chaque représentation est différente en fonction des soirs, c’est ce qui fait la beauté du spectacle vivant. J’aime aussi le côté éphémère, tout ce qui arrive pendant une représentation ne sera vu et vécu que par les spectateurs présents ce soir là.

Merci Axel pour ces quelques minutes passées avec France Bleu !

Merci à vous et merci de continuer à nous informer et divertir pendant cette période particulière.