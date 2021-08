Azay sur Cher : l'évènement Soirée Esti'Val...c'est 100% gratuit !

Samedi 21 août, dès 17h30, les trois communes de Véretz, Azay sur et Larçay se sont unies pour le meilleur et pour...le meilleur ! Vivez un samedi en famille aux couleurs de la musique, du théâtre et du cinéma ! Profitez également de la beauté des bords du Cher qui seront illuminés pour l'occasion.

Au programme : balades en fûtreau sur le Cher, quizz cinéma, duo guitare-voix avec "Kaiva Swing", des animations théâtrales "jeux de proverbes" avec la Compagnie Coriace, un spectacle musical et humoristique avec "The Band from New York".

Clou de la soirée : la projection ciné aquatique en plein air par les Tontons Filmeurs du chef d’œuvre "La La Land"

Esti'val, Un véritable voyage au cœur des trois communes qui commencera sur les berges du cher dès 17h30.

Animations pour les enfants de 15h à 17h30 : Tour de poney (2€), structure gonflable, jeux en bois. Vente de crêpes et glaces pour le goûter. Restauration sur place.

N'oublions pas la mise en lumière des bords du Cher afin d’illuminer ce beau dimanche d'août ! .