Bacchus festival à Argelès-sur-mer : un nouveau festival de musique et de vin au château de Valmy

Un nouveau festival dans les Pyrénées-Orientales et c'est un événement France Bleu Roussillon! Le Château de Valmy, déserté par les Déferlantes, accueille le Bacchus festival entre le 16 et le 18 juin 2022, un nouveau rendez-vous dédié aux vins d'ici et à la musique. On vous dévoile le programme.

Le château de Valmy à Argelès-sur-Mer ne sera pas resté longtemps sans festivaliers!

Ce lundi, la commune , le CIVR et la société de production Frontera ont dévoilé un nouveau festival sur le domaine : le Bacchus festival

Le concept

Du 16 au 18 juin 2022, le festival mêlera mise en avant des vins d'ici et musique. Dans les verres et les assiettes : des vins du Roussillon et des produits locaux. Dans les oreilles : des artistes pop, rock et rap. En marge des festivités, le prix Bacchus sera remis et vous pourrez même participer au jury. Restez branchés sur France Bleu Roussillon, on vous en dira plus dans les prochaines semaines! Ce festival est créé pour les vignerons et ses recettes iront intégralement aux producteurs catalans.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La programmation

Ce premier millésime s'annonce de belle tenue :

Gaetan Roussel et Grand corps malade le 16 juin

et le 16 juin Les Marseillais de I AM et le chanteur israélien Asaf Avidan le 17 juin

et le chanteur israélien le 17 juin Dutronc père et fils ainsi que Benabar et les Négresses vertes pour le dernier jour le 18 juin.

D'autres artistes devraient suivre. Le prix de la place pour une soirée est fixé à 38€, le pass trois jours à 99€.