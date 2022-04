Ballan-Miré : Concert de soutient à l'Ukraine le samedi 30 Avril

La ville de Ballan-Miré en partenariat avec l’association Touraine Ukraine propose une soirée de solidarité, de générosité et d’émotion musicale en soutien à l’Ukraine

C'est "La Parenthèse" à Ballan-Miré qui a été choisie pour accueillir cette grande soirée de solidarité.

Cette soirée musicale se compose de trois moments avec la participation de :

- L’Ensemble musical de la Confluence sous la direction de Pierre Soufflet ;

- L’association Passeport des Arts et son action Piano T qui a pour but de promouvoir les très jeunes artistes aux talents prodigieux issus de la Région Centre-Val-de-Loire ;

- La chorale Jacques de Beaune.

Le programme de ce concert comprendra des œuvres pour flûtes, violon, violoncelle et piano, ainsi que des airs pour chœur. Jouant à la fois l’alternance des formations et des styles, passant de Carmen à Piazzolla et de la musique traditionnelle ukrainienne, espagnole ou française, pour un public de 7 à 77 ans… par des interprètes de tous âges.

Participation financière

La participation est libre, les dons seront intégralement reversés à l’association humanitaire Touraine Ukraine, aidant particulièrement les réfugiés ukrainiens en Touraine.

Partenaires

Association Touraine Ukraine, Ensemble musical de la Confluence, association Passeport des Arts, Chorale Jacques de Beaune, association Amitiés polonaises et Instrumentarium de Tours.

Réservations : tu.evenement@gmail.com ou 07 86 12 88 20