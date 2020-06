Bassins de lumière, France Bleu Gironde vous offre vos invitations

Le plus grand centre d'art numérique au monde, les Bassins de Lumières, vous présente sa toute première exposition consacrée à Paul Klee et Gustav Klimt

Après les Ateliers de lumière à Paris et les Carrières de lumière aux Beaux-de-Provence, Culturespaces a investi l’imposante base sous-marine de Bordeaux, pour y installer une exposition numérique unique au monde en deux parties : les Bassins de lumière ! La première dédiée au peintre autrichien Gustav Klimt, et sa période dorée, qui figure parmi les grands peintres décoratifs de la Vienne de la fin du XIXème siècle. La seconde est consacrée à l’Allemand Paul Klee, peintre et excellent violoniste auteur de plus de 10 000 toiles et dessins colorés et poétiques souvent liés à la musique. France Bleu Gironde vous offre des invitations pour découvrir les Bassins de lumière pendant tout l’été !

Une performance technologique

Situés dans quatre alvéoles de la Base sous-marine de Bordeaux, les Bassins de Lumières présentent des expositions numériques immersives monumentales, dédiées aux artistes majeurs de l'Histoire de l'art et à la création contemporaine. Les chiffres donnent le vertige : 14 millions d’euros, 90 vidéoprojecteurs synchronisés avec 80 enceintes, 12 000 mètres carrés de surface de projection, 100 kilomètres de fibre optique pour vous permettre de vivre une expérience immersive unique ! Une visite qui s’effectue sur les passerelles au-dessus de l’eau et le long des quais des gigantesques bassins qui accueillaient autrefois les U-Boot allemands.

Gustav Klimt & Paul Klee, exposition à voir jusqu’au 3 janvier 2021.

Base sous-marine

Boulevard Alfred Daney

33300 Bordeaux

10h-19h : du lundi au jeudi et le dimanche

10h-21h : les vendredis et samedis

Exposition entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.