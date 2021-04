Retrouvez Émotions en scène sur France Bleu Mayenne pendant les vacances du lundi au vendredi à 8h20, 10h45 et 17h35 et le dimanche de 10h à 11h.

Bertrand Fournier, metteur en scène de la compagnie T’Atrium

Fondée en 2016 par Sandrine Monceau et Bertrand Fournier, la compagnie T’Atrium présentera sa sixième production « Emile et Angèle » de Françoise Pillet et Joël Da Silva en novembre 2021 au Reflet, pôle culturel de Saint-Berthevin, auquel la compagnie est associée depuis janvier 2017.

T’Atrium trouve la plupart de ses spectacles dans le répertoire théâtral jeunesse, n’hésitant pas à passer commande à des auteurs.

Bertrand Fournier évoque son travail de metteur en scène.