Big Flo et Oli : gagnez les 2 dernières places du concert du 25 octobre à Périgueux avec France Bleu Perigord

Big Flo et Oli font la tournée des petits salles de concert pour être au plus prés de leur public avant de repartir sur la route des Zéniths de France. Ils interpréteront leurs nouveaux titres issus de l'album "Les autres c'est nous" et leurs plus grands succès.

Le concert du 26 octobre 2022 au "Sans réserve" à Périgueux affiche complet depuis la mise en vente des billets en septembre dernier.

France Bleu Périgord vous offre les 2 dernières places mardi 25 octobre 2022 à 7h20 dans le Jeu de la grotte.

Soyez au rendez-vous !