BRAVO LES FEMMES - Portrait de Clarisse Fontaine, directrice générale du Tube Les Bourdaines à Seignosse

C’est avec une énergie débordante et un véritable amour pour le spectacle que Clarisse Fontaine nous parle de sa carrière et de son univers.

De la scène aux coulisses

C'est pas toujours simple de passer de la scène et de faire le choix de ne plus être sous le feu des projecteurs. Pour Clarisse, c’était une évidence et elle a fait le choix de stopper sa carrière de danseuse professionnelle sans pour autant quitter le monde du spectacle.

Clarisse Fontaine - Partie 1

Une histoire de rencontres

La suite de la carrière de Clarisse, c’est une histoire de rencontres - et sa personnalité, son énergie et sa créativité lui ont ouvert les portes de la programmation de spectacle.

Clarisse Fontaine - Partie 2

La culture en berne, un coup dur pour les salles de spectacle

Cette année a été une saison très difficile pour le monde du spectacle mais Clarisse Fontaine apprend à rebondir, avec créativité et motivation malgré tout !

Clarisse Fontaine - Partie 3

Clarisse Fontaine - Partie 4

Clarisse Fontaine - Partie 5