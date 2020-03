Breizh Storming. Ur gontadenn gant Andreo Seznec

Un wech 'oa , ur wech ne oa ket, met ur wech oa bepred. Découvrez l'histoire du Roi de Lesquelenn en Loqueffret racontée par Andro Seznec lors d'une veillée organisée par France Bleu breizh izel en 2015.

E miz Here 2015 da vare gouel ar re varv oa bet bodet un dousenad konterien ha kanerien e Maner Kernault e Mellac. Amañ stag e c'helloc'h selaou Kontadenn Roue Leskelenn kontet gant Andreo Sezenec. Us zo istor zo c'hoarvezet pell zo d'ar c'houls ma oa an diaou paotr bihan ha Jezuz en e vragoù berr.

Veillée d'automne au manoir de kernault © Radio France - Clément Soubigou

Andreo Seznec nous raconte avec son talent, l'histoire d'un roi légendaire de la montagne de l'arrée, le roi de Lesquelenn. Filmé lors d'une veillée diffusée en direct sur France Bleu Breizh izel en Octobre 2015.