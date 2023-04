"C'était inimaginable" : un écarteur landais dans les célèbres arènes de Madrid

À 33 ans, Baptiste Bordes est sur le point de réaliser un rêve. Il se produira ce samedi 29 avril dans les plus célèbres arènes du monde et deviendra le premier écarteur landais à fouler le sable des arènes de Las Ventas à Madrid. Le Landais, originaire de Saint-Vincent-de-Paul, affrontera des taureaux. Il était dans "Le choix de France Bleu Gascogne" ce vendredi matin.

France Bleu Gascogne : Vous serez ce samedi, dans les mythiques arènes de Las Ventas à Madrid. Est-ce que la pression monte ?

Baptiste Bordes : Oui, la pression monte gentiment. Mais on va dire que c’est une bonne pression. Se produire dans ces arènes, ce sera quelque chose d'assez particulier pour moi donc tout naturellement, il y a une petite appréhension avant cet événement.

Comment vous avez réagi, quand vous avez appris que vous alliez vous produire à Madrid?

J'ai l'impression que mon cœur est sorti de ma poitrine. C'est une grosse récompense. Mine de rien, si on remet les choses dans leur contexte, je ne suis qu'un petit écarteur de course landaise de Saint-Vincent-de-Paul, se produire dans les arènes les plus importantes du monde, c’était inimaginable au début de ma carrière. À force de travail, de rigueur et grâce à la qualité de mes performances, c'est devenu un objectif que je vais atteindre. C’est donc avec beaucoup de fierté de représenter les Landes, nos traditions, la course landaise que je me produirai samedi.

Vous vous apprétez donc à réaliser un rêve ? Il vous en reste encore d’autres ?

Bien sûr qu'il en reste. Tant qu’il y a de la vie, il y a de l'espoir. D’autres événemnts très importants doivent se réaliser cette saison mais je ne souhaite pas en dire plus pour le moment. Il y a des arènes et des sables que je n'ai pas foulées. Il y a des élevages que je n'ai pas écarté. J’ai des objectifs. J'ai 33 ans, je suis en pleine forme, en pleine confiance, donc je ne compte pas m'arrêter là.

À quoi allez-vous penser samedi soir quand vous foulerez le sable de Las Ventas, juste avant que le taureau n'entre dans l'arène?

C'est très difficile de répondre à cette question, mais je pense arriver en étant décontracté. En étant évidemment concentré et sérieux, mais je serais décontracté pour pouvoir profiter de l'événement. C'est peut-être la première et la dernière fois que je me produis à Madrid, mais c'est surtout pour que je ne regrette rien. Il ne faut pas que la pression et la peur me déstabilisent. Il faut que je sois à 100 % de mes moyens pour que je puisse m'exprimer pleinement et que je sois satisfait de ma prestation, peu importe le reste. Je veux sortir des arènes en étant satisfait.