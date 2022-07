Castillon la Bataille : tout savoir sur l'édition 2022 de la reconstitution historique

C'est une reconstitution historique époustouflante qui est proposée chaque année à Belvès de Castillon. Sur une aire scénique de 7 hectares au pied du château de Castegens, vous allez assister à la dernière bataille mettant fin à la guerre de 100 ans en 1453, celle qui a vu les troupes du roi de France Charles VII reprendre Bordeaux et bouter les anglais hors d'Aquitaine.

400 comédiens bénévoles et 40 cavaliers nous replongent au Moyen-Age pendant plus d'1h30. Combats, cascades et effets pyrotechniques épateront toute la famille. Et vous gagnez vos invitations pour ce spectacle grandiose en écoutant France Bleu Gironde.

Une bataille du spectacle de la bataille de Castillon - Pierre Planchenault

La billetterie est ouverte

Vous pouvez dès à présent réserver vos billets pour les 15 soirées prévues en juillet et août ici

Tarifs spectacle (donne accès au village) : Adultes, 29€, enfants 14,50€ (- de 12 ans)

Les dates des représentations : 21, 22, 23, 28, 29, 30 juillet. Et les 4, 5, 6, 11, 12, 14, 18, 19 et 20 août à 22h30, quand il fait nuit noir.

Avant le spectacle, dès 18h30, vous allez pouvoir profiter de plusieurs animations au sein d'un village médiéval reconstitué également pour l'occasion avec des démonstrations de combats et des danses traditionnelles auxquelles vous pourrez participer. Des artisans présenteront également leurs produits et vous pourrez approchez des animaux de la ferme.

Les enfants pourront aussi profiter des jeux en bois réalisés par des bénévoles et cette année, vous allez pouvoir visiter les coulisses de ce spectacle incroyable (des visites avant 19h, prix : 5€) et participer à une murder party, une forme de jeu de rôle grandeur nature.

à réécouter Franck Reyne, des Écuries de St Selve à La Bataille de Castillon

Castillon la Bataille est à la frontière de la Gironde et de la Dordogne, à 50 minutes du centre ville de Bordeaux, en suivant la N89 jusqu'à Libourne puis la départementale 936 jusqu'à Castillon la Bataille où il faut ensuite suivre Belvès de Castillon pour se rendre sur le site.