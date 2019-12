Chambéry : l'espace Malraux rouvre ses portes après deux ans de fermeture

L'espace Malraux - scène nationale de Chambéry Savoie - rouvre ce lundi dès 14 heures au public, après un an de travaux et plus de 10 millions d'euros investis.

Chambéry, France

Il est resté fermé deux ans. Après les études et les appels d'offre nécessaires, un an de chantier et plus de 10 millions d'euros investis, l'espace Malraux à Chambéry rouvre ses portes ce lundi 2 décembre, à 14 heures au public et un premier concert à 17 heures est donné par les frères Renaud et Gautier Capuçon.

Bien sûr, tout est prêt ! Ou presque : "après, il y a un peu de choses dans les placards et dans les coulisses qu'il faut pas trop voir, mais ça va se terminer en cours d'année, petit à petit" sourit Marie-Pia Bureau, la directrice.

Les 935 fauteuils de la grande salle ont été changés. © Radio France - Damien Triomphe

Dans la grande salle - celle du grand plateau - le nombre de places n'a pas bougé, mais contrairement à avant, des espaces sont dédiés en bas, plus près de la scène, pour les personnes en fauteuil roulant. Les 935 fauteuils ont été changés, "plus confortables, et restant dans l'esprit de Mario Botta", l'architecte du bâtiment. "Les fauteuils ont une partie en bois apparente, qui reprend les boiseries présentes dans la salle. Et ça permet aussi d'améliorer l'acoustique, puisque quand il y a trop de tissu dans une salle, ça étouffe le son ! Le bois renvoie le son, au contraire" développe Marie-Pia Bureau. Des panneaux ont été installés pour améliorer la qualité acoustique, partout dans la salle. Toujours dans un souci d'audition, deux anses referment également la partie basse de la salle, pour éviter des pertes de son.

Au-dessus de la scène, le cintre a aussi été entièrement refait. Il s'agit de l'ensemble des porteuses et perches permettant d'accrocher et supporter les projecteurs, décors et rideaux nécessaires aux représentations. L'ensemble est désormais entièrement informatisé, ce qui facilite le travail des techniciens et permet des changements plus rapides. Et plus encore, le poids du matériel supporté avant les travaux ne pouvait excéder deux tonnes. Maintenant, la capacité d'accroche est de 20 tonnes. "Techniquement, on peut maintenant accueillir tous les spectacles qui rentrent dans ce format de salle" complète la directrice.

L'ensemble des perches et porteuses supporte désormais 20 tonnes de matériel (projecteurs, rideaux, décors, écrans...) contre 2 tonnes auparavant. © Radio France - Damien Triomphe

Pour nous, c'est important que ce théâtre devienne un lieu de vie

Les fauteuils de la salle de cinéma ont été changés, les galeries remises à neuve également. La salle de répétition, très peu aménagée auparavant, a été refaite et peut même accueillir 100 spectateurs, pour des représentations plus intimistes.

Et le hall est métamorphosé. Il a d'abord été agrandi, mais se veut maintenant un espace ouvert, "où les gens se retrouvent, qu'ils aillent ou pas au spectacle d'ailleurs" souhaite la directrice Marie-Pia Bureau, "un espace de vie pour les gens qui veulent venir travailler ou se poser." L'espace Malraux est désormais ouvert en accès libre les après-midi, et abrite un bar et un restaurant.