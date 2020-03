Chantal Ladesou présente son show sur grand écran au CGR Lescar

Le cinéma CGR Lescar vous présente un événement exceptionnel : Cantal Ladesou en spectacle sur grand écran avec son show "On the road again" du vendredi 20 au dimanche 22 mars. Au moment où nous avons tous besoin de rires et de nous détendre, là les fous rires sont garantis.

L'humoriste, au caractère bien trempé, et à la répartie inégalé, Chantal Ladesou vous présente son spectacle au CGR Lescar du vendredi 20 au dimanche 22 mars.

Je raconte mes histoires et mes anecdotes. Je ne peux pas raconter des choses fausses, je n’ai plus envie de faire des personnages. Ma voix est ma signature, je ne pensais pas que j’avais une voix comme ça.

Chantal Ladesou nous raconter les nouvelles aventures que ses enfants lui font jouer : mère, belle-mère, grand-mère et ses quarante ans de mariage avec son mari. Voix rauque, geste inné, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et charmeuse pour rire, sourire et se moquer en oubliant que c'est de soi. "On the road again" de Chantal Ladesou, est un show qui traverse les générations !

Chantal Ladesou a triomphé au cinéma dans le film "C'est quoi cette mamie" avec plus d'un million d'entrées. L'humoriste a même reçu le prix de « La Comédienne qui sort du cadre »

Réservez ici vos places pour voir le spectacle de Chantal Ladesou "On the road again" au CGR Lescar

Horaires des représentations :

Vendredi 20 mars à 20h

Samedi 21 mars, à 16h et 18h

Dimanche 22 mars, à 18h et 20h

Facebook officiel du CGR Lescar